FIFA Club World Cup 2025™ gọi tên Cucurella

Không phải Palmer, không phải Caicedo, càng không phải những tân binh đắt giá khác. Trong trận ra quân tại FIFA Club World Cup 2025™ của Chelsea, người để lại dấu ấn sâu đậm nhất lại là một cái tên vốn từng bị hoài nghi nhiều hơn kỳ vọng: Marc Cucurella.

Trên sân Mercedes-Benz tại Atlanta, nơi Chelsea đánh bại Los Angeles FC 2-0, Cucurella không chỉ là hậu vệ trái, anh là… mọi thứ. Là người thu hồi bóng, khởi xướng tấn công, phối hợp đánh trung lộ, đột phá cánh, hỗ trợ pressing và thậm chí xâm nhập vòng cấm như một tiền vệ tấn công thực thụ. Một màn trình diễn khiến người xem phải tự hỏi: “Liệu Cucurella có đang chơi ở ba vị trí cùng lúc?”.

Về lý thuyết, Cucurella được bố trí đá lệch trái trong hàng phòng ngự 4 người. Nhưng trên thực tế, anh thường xuyên bó vào trung lộ, trở thành người thứ ba trong tuyến tiền vệ Chelsea cùng với Moises Caicedo và Romeo Lavia. Chính vai trò linh hoạt này giúp Chelsea tạo được ưu thế quân số trong giai đoạn luân chuyển bóng từ tuyến dưới - một bước then chốt trong lối chơi kiểm soát của Enzo Maresca.

Bàn mở tỷ số của Chelsea là minh chứng rõ nét nhất cho tầm ảnh hưởng của Cucurella. Anh đọc tình huống tốt, cắt được đường chuyền của LAFC, khởi phát pha phản công nhanh. Bóng đến chân Nicolas Jackson và sau một đường chuyền chính xác, Pedro Neto dứt điểm lạnh lùng. Một pha bóng gọn gàng, nhanh và sắc - nhưng tất cả bắt đầu từ sự tỉnh táo và năng lượng bất tận của hậu vệ người Tây Ban Nha.

Nhìn Cucurella thi đấu thời điểm này, ít ai nghĩ rằng đây là cầu thủ từng bị xem là bản hợp đồng “hớ” của Chelsea mùa hè 2022. Dưới bàn tay của Enzo Maresca, Cucurella lột xác thành một cầu thủ hiện đại, linh hoạt và... không còn giới hạn trong vai trò phòng ngự thuần túy. Có những thời điểm trong trận đấu, anh xuất hiện song song với Cole Palmer trong vai trò của một tiền vệ công lệch trái. Anh đi bóng, băng cắt, hỗ trợ phản công và thậm chí còn sút xa nếu có khoảng trống.

Con số thống kê không nói dối: 55/56 đường chuyền chính xác, 4/5 pha tranh chấp tay đôi thành công, không bị qua người lần nào, 1 pha đi bóng thành công, 1 pha bứt tốc chuẩn xác, thi đấu đủ 90 phút với cường độ cao và không hề sa sút

Với 7 bàn thắng và 3 kiến tạo kể từ đầu mùa giải - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Chelsea nào trong năm 2025 - Cucurella không còn đơn thuần là một hậu vệ trái. Anh đang đóng vai linh hồn của hệ thống, một cầu thủ có khả năng tác động tới mọi pha bóng, dù ở bất kỳ khu vực nào trên sân.

Điều thú vị là đối đầu với Cucurella bên phía LAFC có Sergi Palencia, bạn cũ của anh tại lò La Masia (Barcelona). Trong suốt 90 phút, Palencia gần như không thể theo kịp người đồng hương của mình - không chỉ về tốc độ mà cả về tư duy chơi bóng. Cuối trận, Palencia không ngần ngại xin đổi áo - như một cách công nhận đẳng cấp hiện tại của Cucurella.

Nếu Chelsea tiếp tục tiến sâu tại Club World Cup, Marc Cucurella chắc chắn sẽ là một trong những trụ cột không thể thay thế. Không phô trương, không cần spotlight, nhưng những gì anh đang thể hiện là lời khẳng định rõ ràng rằng: một hậu vệ trái cũng có thể là cầu thủ quan trọng nhất trên sân nếu biết cách vượt qua giới hạn vị trí.

Và có lẽ, hành trình của Chelsea tại giải lần này - nếu thành công - sẽ mang dấu ấn rất đậm của cái tên: Marc Cucurella.

