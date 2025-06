Cảnh tượng gây kinh ngạc tại FIFA Club World Cup 2025™

Cho đến khi trận đấu bắt đầu sáng 18/6, ban tổ chức ghi nhận chỉ có khoảng 100 người hâm mộ có mặt trên khán đài, trong khi sức chứa của sân vận động Exploria vào khoảng 25.500 người. Đây là mức thấp kỷ lục kể từ khi FIFA Club World Cup 2025™ khởi tranh vào ngày 15/6.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu. Tuy nhiên, trọng tài người Pháp, Clement Turpin, quyết định dời trận đấu lại khoảng 1 tiếng vì thời tiết xấu. Ông Turpin yêu cầu hai đội trở lại phòng thay đồ nhằm tránh bão, còn khán giả cũng di chuyển vào phía trong sân vận động. Sau đó, trận đấu vẫn được diễn ra.

Thời tiết xấu cũng được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến khán giả không đến sân xem trực tiếp. Ngoài ra, cuộc đối đầu này diễn ra vào giờ trưa giữa tuần, khiến nhiều khán giả chọn theo dõi qua truyền hình thay vì đến sân.

Ulsan Hyundai, dưới sự dẫn dắt của cựu HLV tuyển Malaysia là Kim Pan-Gon, bước vào giải đấu với phong độ thiếu ổn định ở giải quốc nội. Trong quá khứ, đại diện K.League từng giành hai chức vô địch AFC Champions League. Tiền đạo người Brazil, Erick Farias, được kỳ vọng là mũi nhọn tấn công chủ lực của Ulsan Hyundai.

Trong khi đó, Mamelodi Sundowns, á quân của giải vô địch châu Phi, đang được dẫn dắt bởi HLV người Bồ Đào Nha Miguel Cardoso. Lucas Ribeiro là tay săn bàn chủ lực của CLB khi ghi tới 16 bàn mùa trước.

Cả Ulsan Hyundai và Mamelodi Sundowns đều muốn tìm kiếm chiến thắng trong ngày ra quân FIFA Club World Cup 2025™, nhất là khi ở trận đấu sớm, Fluminense đã cầm hòa Dortmund 0-0 trong bảng F.

