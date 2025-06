Nữ phóng viên gây sốt tại FIFA Club World Cup 2025™

Trong trận đấu giữa PSG và Atletico Madrid hôm 16/6, Eleonora khiến khán giả phải trầm trồ khi xuất hiện trong một bộ trang phục màu xanh đậm, với phần khóa kéo hờ hững khoe vẻ quyến rũ. Cô tạo dáng với nụ cười tươi tắn và chiếc micro trong tay. Nữ phóng viên này còn có khoảnh khắc gửi nụ hôn gió tới người hâm mộ dưới cái nắng California, Mỹ.

Ở tuổi 34, Eleonora chịu trách nhiệm mảng nội dung Serie A cho kênh DAZN. Cô được chọn để đưa tin cho giải đấu FIFA Club World Cup 2025™ trên đất Mỹ. Trên tài khoản Instagram, Eleonora có lượng fan lớn khi thu hút hơn 1,2 triệu người theo dõi.

Dù PSG có chiến thắng 4-0 tưng bừng trước Atletico Madrid, nhiều người hâm mộ lại không quá quan tâm đến diễn biến trên sân. Thay vào đó, bộ phận CĐV lại bàn luận về vẻ quyến rũ của Eleonora.

Trên Instagram, một người theo dõi của nữ phóng viên này viết: "Những bức ảnh tuyệt vời quá Eleonora". Một fan khác bình luận: "Đẹp tuyệt vời". Tài khoản khác chia sẻ: "Tôi không quan tâm đến trận đấu mà chỉ muốn thấy cô ấy tác nghiệp".

Eleonora tác nghiệp trong cả 3 ngày thi đấu của FIFA Club World Cup 2025™, bao gồm trận khai mạc giữa Inter Miami và Al Ahly, cũng như trận đấu của Chelsea gặp LAFC vào hôm 17/6. Trong trận đấu của Chelsea, nữ phóng viên này thay đổi từ bộ trang phục tối màu sang một chiếc đầm trắng nổi bật, kết hợp với bộ trang sức lấp lánh.

Ngoài Eleonora, kênh DAZN còn có sự góp mặt của Diletta Leotta, vợ của thủ thành Loris Karius. Leotta cũng là một trong những người dẫn chương trình được yêu thích nhờ nhan sắc quyến rũ. Sự xuất hiện của các nữ phóng viên góp phần làm tăng thêm sức hút cho FIFA Club World Cup 2025™.

