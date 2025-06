Cú sốc cho Mikel Arteta

Theo Sky Sports, Cuesta đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng Parma, trong bối cảnh đội bóng này đang tìm kiếm sự tái thiết sau mùa giải thất vọng. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Parma sẵn sàng trao cơ hội dẫn dắt CLB cho chiến lược gia trẻ tuổi người Tây Ban Nha.

Dù thương vụ vẫn chưa chính thức được thông qua, Romano thông tin thêm rằng các cuộc đàm phán giữa Arsenal và Parma đã bước vào giai đoạn cuối. Nhiều khả năng đội bóng Serie A sẽ nhận được cái gật đầu từ phía "Pháo thủ".

Nếu mọi thứ hoàn tất, Cuesta sẽ trở thành HLV trẻ nhất Serie A trong thế kỷ 21, ở tuổi 29, 10 tháng và 20 ngày. Cuesta gia nhập đội ngũ huấn luyện của Mikel Arteta vào tháng 8/2020, sau những năm làm việc ấn tượng tại Atletico Madrid và Juventus.

Kể từ thời điểm đó,Cuesta đóng vai trò quan trọng trong quá trình lột xác của Arsenal – từ đội bóng đang khủng hoảng đến một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League.

Việc Cuesta ra đi rõ ràng là mất mát lớn cho HLV Mikel Arteta, nhất là khi ông đang đối mặt với áp lực phải giành danh hiệu lớn trong mùa giải tới, sau 6 năm cầm quân với chỉ một chức vô địch FA Cup.

Parma trải qua mùa giải đáng thất vọng, kết thúc ở vị trí thứ 16 Serie A và chỉ hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 5 điểm. Việc đặt niềm tin vào một HLV chưa có kinh nghiệm dẫn dắt đội một như Cuesta là canh bạc lớn, nhưng cũng có thể là khởi đầu cho một chương mới đầy hứa hẹn.

Theo The Athletic, cha và cũng là người đại diện của Rodrygo, ông Eric Goes, tạm gác mọi sự quan tâm từ Arsenal để cùng Real Madrid tập trung cho FIFA Club World Cup 2025.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.