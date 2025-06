Ramos tiếc nuối

Cựu sao Real Madrid ghi bàn duy nhất cho Monterrey trong trận hòa 1-1 trước Inter. Đây là trận đầu tiên của Ramos cho CLB Mexico sau 2 tháng ngồi ngoài vì chấn thương.

Phát biểu sau trận, Ramos cho biết: "Khi không giành chiến thắng và không có 3 điểm, rõ ràng bạn không thể về nhà với tâm trạng vui vẻ. Dù biết đây là một đối thủ mạnh, chúng tôi cũng tự tin rằng có thể tự mình định đoạt kết quả trận đấu".

Ramos nhấn mạnh rằng việc đối đầu với một đội bóng như Inter Milan là một thử thách lớn, nhưng anh cảm thấy rằng đội bóng của mình đã có những cơ hội để giành chiến thắng.

"Một điểm thì tốt hơn không có điểm nào", Ramos nói thêm. "Có thể trong hiệp một, chúng tôi xử lý những tình huống không tốt. Nhưng sang hiệp hai, đội đã cải thiện được khả năng kiểm soát bóng và xây dựng lối chơi rõ ràng hơn. Khi thể lực của đối thủ suy giảm, chúng tôi có những đợt tấn công hiệu quả".

Nhiều CĐV đã dành lời khen cho Ramos trên X. Một tài khoản đánh giá: "Không thể tin đây là pha bật nhảy của một cầu thủ gần 40 tuổi". Người hâm mộ khác lên tiếng: "Đẳng cấp của Ramos vẫn còn đó". CĐV cho rằng: "Ngay cả hàng thủ nổi tiếng chặt chẽ của Inter cũng không thể chặn Ramos".

Trận hòa này khiến Monterrey và Inter chia nhau hai vị trí thứ 2 và 3 ở bảng E với cùng 1 điểm. Dẫn đầu bảng là River Plate, đội thắng Urawa Reds ở trận đấu sớm với tỷ số 3-1.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.