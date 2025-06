Đội của Messi nhận tin vui

Trước đó, hậu vệ người Tây Ban Nha dính chấn thương và vắng mặt ở trận hòa 0-0 của Inter Miami trước Al Ahly hôm 15/6. Sự trở lại của cựu sao Barcelona giúp HLV Javier Mascherano có thêm lựa chọn chất lượng ở cánh trái, đặc biệt khi họ chạm trán đối thủ mạnh là FC Porto ở lượt kế tiếp vào ngày 20/6.

Hàng thủ trở thành nỗi lo của Inter Miami. Ở trận gặp Al Ahly, thầy trò HLV Mascherano hứng chịu nhiều pha hãm thành nguy hiểm từ đối thủ. Trong 45 phút đầu tiên, đại diện Ai Cập tung ra 6 cú sút trúng đích nhưng không ghi bàn nào.

Nếu thủ thành Oscar Ustari của Inter Miami không cản phá thành công quả phạt đền của Trezeguet bên phía Al Ahly, Inter Miami có thể đã nhận thất bại trong ngày ra quân ở FIFA Club World Cup 2025™. Do đó, sự trở lại của Alba tạo nên cú hích tinh thần lớn cho CLB nước chủ nhà.

Không chỉ trên sân, Alba còn thể hiện vai trò quan trọng ngoài đường biên. Với kinh nghiệm chinh chiến ở những giải đấu lớn nhất, từ La Liga, Champions League cho đến các giải đấu quốc tế, anh trở thành một người chỉ huy tinh thần đáng tin cậy của Inter Miami.

Giữa tháng trước, Alba đặt bút ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami đến năm 2027. Anh gia nhập đội vào mùa hè 2023 và lập tức trở thành trụ cột của Inter Miami, bên cạnh những ngôi sao như Lionel Messi, Sergio Busquets và Luis Suarez.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.