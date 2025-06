Điều gì đang xảy ra với FIFA Club World Cup™

FIFA Club World Cup™ 2025 được kỳ vọng là "siêu giải đấu cấp CLB" lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng với lượng khán giả ít ỏi trên các khán đài.

Sáng 18/6, trận đấu giữa Ulsan Hyundai (Hàn Quốc) và Mamelodi Sundowns (Nam Phi) tại Orlando chỉ thu hút 3.412 người, trong khi sân Inter & Co có sức chứa 25.500 chỗ ngồi. Thậm chí, trước giờ bóng lăn, nhà báo Maher Mezahi chia sẻ rằng anh chỉ đếm được 97 người trên khán đài.

Một khán giả bình luận châm biếm trên mạng xã hội: "Nếu đúng chưa tới 1.000 người đến xem Ulsan gặp Sundowns thì thật điên rồ. Tôi vừa xem xong mà gần như chẳng thấy đám đông nào cả. Nếu tình trạng này tiếp diễn, chắc Infantino cũng phải chịu hậu quả chứ?".

Trận đấu thuộc bảng F giữa hai đại diện từ Hàn Quốc và Nam Phi được tổ chức ở Mỹ, cách xa quê nhà hàng chục nghìn km. Cộng với việc không phải là những tên tuổi hút khán giả toàn cầu, lượng người xem èo uột là điều dễ hiểu.

FIFA áp dụng chính sách "giá vé linh hoạt", thay đổi theo nhu cầu thực tế. Trước tình hình ảm đạm, họ giảm giá vé xuống còn 20 USD để hút sinh viên tại trận mở màn có Inter Miami.

Nhờ vậy, hơn 60.000 người lấp đầy sân Hard Rock (sức chứa 65.000). Trận PSG gặp Atletico Madrid tại Rose Bowl (Los Angeles) hôm 16/6 cũng ghi nhận con số ấn tượng, 80.619 khán giả.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tự tin: "FIFA Club World Cup là sân khấu nơi những câu chuyện mới được viết nên, những người hùng mới xuất hiện. Giải đấu này tạo nên bầu không khí đa sắc tộc và độc đáo. Chúng tôi cảm ơn người hâm mộ toàn cầu góp phần làm nên sức nóng của sự kiện này".

FIFA cũng nhấn mạnh sức hút toàn cầu của giải với lượng vé bán ra cho khán giả đến từ hơn 130 quốc gia, dẫn đầu là Mỹ, tiếp theo là Brazil, Argentina, Mexico và Pháp...

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thuyết phục. Chủ tịch La Liga, ông Javier Tebas, lên tiếng chỉ trích thẳng thừng: "Mục tiêu của tôi là ngăn chặn FIFA Club World Cup. Chúng ta không cần thêm một giải đấu nữa để bòn tiền từ bóng đá về tay một nhóm thiểu số".

Tebas cũng ví trận Chelsea thắng LA FC 2-0 không khác một trận giao hữu trước mùa giải: "Tôi chỉ xem 25 phút, không thấy chút cường độ hay khát khao nào. Giải đấu này phá vỡ lịch trình, không mang lại lợi ích kinh tế rõ ràng và làm tổn hại hệ sinh thái bóng đá hiện tại".

"FIFA chi đậm với tổng quỹ thưởng lên đến 1 tỷ USD , nhưng nếu hình ảnh sân thi đấu trống khán giả và sự thờ ơ tiếp tục hiện hữu, Club World Cup 2025 khó có thể trở thành giải đấu đỉnh cao như cơ quan quyền lực này mong muốn", Daily Mail viết.

FIFA có thể nỗ lực tô vẽ một bức tranh rực rỡ cho Club World Cup, nhưng hình ảnh thực tế trên khán đài lại là hồi chuông cảnh báo rõ ràng. Sự thờ ơ của khán giả, khoảng cách địa lý, thiếu tính cạnh tranh và lịch thi đấu chồng chéo khiến giải đấu vấp phải những ý kiến trái chiều.

