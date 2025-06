Real Madrid phá lệ vì Courtois

Đó không đơn thuần là một bản gia hạn hợp đồng - mà là lời cam kết đầy bản lĩnh cho sự ổn định, đẳng cấp và sự trung thành hiếm hoi trong thế giới bóng đá hiện đại.

Ở tuổi 33, Courtois lẽ ra bước vào giai đoạn "được cân nhắc từng năm" theo chính sách truyền thống của Real với những cầu thủ trên 30 tuổi. Nhưng anh không phải người bình thường.

Sau chấn thương dây chằng chéo trước tưởng như khiến cả mùa giải 2023/24 đổ sụp, Courtois trở lại và bắt như chưa từng rời xa khung gỗ. Vẫn là bản lĩnh ấy, phản xạ ấy, và thần thái khiến cả hàng thủ phía trước thêm phần vững chãi.

Chính vì vậy, Real sẵn sàng phá lệ: đề nghị gia hạn hai năm, giữ chân Courtois đến năm 2028 - tức tới khi anh 36 tuổi. Một quyết định không chỉ mang tính chuyên môn, mà còn là thông điệp: Real Madrid chọn niềm tin vào người cùng họ bước qua những thời khắc lịch sử.

Đã có lúc cái tên Joan García xuất hiện trong những cuộc họp nội bộ tại Bernabeu. Trẻ trung, giá rẻ (25 triệu euro), đầy tiềm năng - anh dường như là mảnh ghép hợp lý cho một tương lai dài hạn. Nhưng tương lai ấy chưa đến. Bởi hiện tại, Real vẫn sống trong “kỷ nguyên Courtois”.

Joan biết điều đó. Anh cảm nhận rõ ràng: chiếm suất bắt chính của Courtois ở Real là một nhiệm vụ bất khả thi. Thế nên, ngay cả một động thái chính thức cũng không xuất hiện. Courtois không chỉ thắng bằng đẳng cấp - mà bằng niềm tin tuyệt đối từ ban lãnh đạo và phòng thay đồ.

Từ khi đến Madrid năm 2018, Courtois chơi 282 trận, giành mọi danh hiệu cấp CLB mà một thủ môn mơ ước. Nếu tiếp tục theo đà này, anh sẽ vươn lên top 20 cầu thủ có nhiều trận nhất trong lịch sử đội bóng hoàng gia.

Nhưng với Courtois, con số ấy chưa bao giờ là điểm dừng. Anh luôn chơi như thể ngày mai là chung kết Champions League - và có lẽ chính điều đó làm nên sự vĩ đại.

Real Madrid hiểu rõ một thủ môn đẳng cấp thế giới, gắn bó, hiểu triết lý CLB và vẫn còn khát khao - là điều vô giá. Gia hạn với Courtois, Real không chỉ mua thêm ba năm ổn định, mà còn giữ lại một phần bản sắc của chính họ trong giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Từ 2018 đến 2028 - mười năm, không chỉ là con số. Đó là lời khẳng định cho một biểu tượng, và Real Madrid đang để Courtois tự viết tiếp chương cuối huy hoàng ấy.

