Tân binh 46 triệu euro của Real Madrid gây chú ý

Thi đấu trọn vẹn 90 phút trong vai trò tiền vệ trung tâm sáng 18/6, Mastantuono - tân binh giá 46 triệu euro của Real Madrid - đóng góp vào nhịp vận hành của đội bằng lối chơi chắc chắn và quyết liệt. Anh thắng 10 pha tranh chấp tay đôi - con số cao nhất trận, thực hiện 3 tình huống rê bóng thành công và mang về 5 tình huống phạm lỗi từ phía đối phương.

Bên cạnh đó, cầu thủ trẻ người Argentina cũng tung ra 2 cú sút, trong đó có 1 lần đưa bóng đi trúng đích. Ở bàn mở tỷ số của River Plate, Mastantuono là người khởi xướng. "Chỉ cần một khoảnh khắc, Mastantuono cho thấy những giá trị và vì sao Real Madrid chọn anh", báo AS bình luận.

Dẫu vậy, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Mastantuono cũng mất bóng 4 lần - điều có thể lý giải bởi việc thường xuyên phải xử lý trong không gian hẹp và dưới áp lực. Đây là một phần trong quá trình tích lũy kinh nghiệm mà bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng phải trải qua.

Với điểm số 7.0, màn trình diễn của Mastantuono có thể không phải điều gì quá nổi bật nếu so với tiêu chuẩn của những ngôi sao hàng đầu, nhưng với một cầu thủ chưa đầy 18 tuổi, thi đấu ở một giải đấu đẳng cấp như FIFA Club World Cup 2025™, đó là một bước tiến cần thiết. Quan trọng hơn, anh cho thấy sự sẵn sàng trong cách thích nghi với vai trò chiến thuật được giao - điều mà các HLV luôn đánh giá cao.

Real Madrid đạt thỏa thuận chiêu mộ Mastantuono, nhưng sẽ chỉ chính thức đón anh sau khi FIFA Club World Cup 2025™ khép lại. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thiếu tài năng, nhưng họ đang tìm kiếm những nhân tố có thể phát triển bền vững trong dài hạn - đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao sau thời Luka Modric và Toni Kroos.

Với Mastantuono, Real Madrid không đặt kỳ vọng vào một ngôi sao sẵn sàng tỏa sáng ngay lập tức. Điều họ nhìn thấy, có lẽ, là một cầu thủ đang học hỏi đúng cách, và đủ kiên nhẫn để phát triển đúng hướng. Trận gặp Urawa không phải lời tuyên bố, mà là một tín hiệu - thầm lặng, nhưng đáng chú ý.

