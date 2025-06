Mbappe bị sốt

Còn chưa đầy 24 giờ nữa Real Madrid sẽ có cuộc đối đầu Al Hilal trong trận đấu khai màn giải tại Hard Rock Stadium. Tuy nhiên, một tin không vui ập đến "Los Blancos" khi Kylian Mbappe không ra sân tập do bị sốt.

Ngôi sao người Pháp tỉnh dậy với dấu hiệu mệt mỏi rõ rệt sáng 17/6. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành kiểm tra và xác định anh mắc một đợt sốt cấp tính. Vì vậy, Mbappe buộc phải nghỉ buổi tập cuối cùng trước trận đấu quan trọng.

Mbappe chưa bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu, nhưng khả năng ra sân của anh hiện được đánh giá là "khó có cơ hội". Tình trạng của Mbappe sẽ tiếp tục được theo dõi, và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên thể trạng và cảm giác của chính cầu thủ.

Theo kế hoạch ban đầu, Mbappe được bố trí đá chính bên cạnh Vinicius trong sơ đồ thiên về 4-4-2 mà HLV Xabi Alonso đang thử nghiệm. Tuy nhiên, nếu tình hình không cải thiện, khả năng lớn anh sẽ có tên trong danh sách dự bị, hoặc tệ hơn là vắng mặt.

Đáng nói, Real Madrid hiện không còn tiền đạo thực thụ nào trong đội do Endrick cũng chấn thương. HLV Xabi Alonso phải tính đến phương án xoay tua bằng cầu thủ trẻ như Gonzalo.

Real Madrid bước vào trận với chỉ một mục tiêu giành chiến thắng. Còn Mbappe, có ra sân được hay không vẫn là dấu hỏi lớn.

