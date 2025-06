Mbappe và cuộc phục hận cuối cùng

Không Champions League, không La Liga, không Copa del Rey - mùa giải đầu tiên của Mbappe tại Madrid tưởng như trôi qua trong lặng lẽ. Nhưng số phận vẫn dành cho anh một cơ hội cuối cùng. Và không gì cay đắng hơn với PSG khi chính người họ để mất lại có thể giành lấy danh hiệu thế giới trước khi họ làm được.

Mbappe theo dõi trận chung kết Champions League ở Marrakech. Anh gửi lời chúc mừng tới PSG, bày tỏ sự vui mừng cho những người bạn cũ.

Nhưng sâu trong ánh mắt đó, hẳn có chút tiếc nuối - và cả một động lực âm ỉ đang lớn dần. Nếu không thể cùng PSG chinh phục đỉnh cao châu Âu, thì với Real Madrid, Mbappe có thể chạm tay vào danh hiệu cao quý cấp CLB duy nhất mà anh còn thiếu: vô địch thế giới.

Club World Cup giờ là sân khấu dành cho anh - và không chỉ là một chiếc cúp. Đó là màn đáp trả, một cơ hội để chứng minh rằng Mbappe không cần quay đầu nhìn lại quá khứ, bởi tương lai của anh rực rỡ hơn bao giờ hết.

Đáng nói, vai trò của Mbappe tại Real Madrid đang dần định hình rõ nét. Dưới thời Carlo Ancelotti, anh được đẩy lên đá trung phong và thể hiện hiệu quả tuyệt đối. HLV Didier Deschamps tiếp tục đặt niềm tin vào cậu học trò trong vai trò đó ở tuyển Pháp, dù kết quả không như mong đợi ở Nations League.

Nhưng điều không thay đổi là Mbappe vẫn ghi bàn và kiến tạo đều đặn. Và giờ, đến lượt Xabi Alonso - tân HLV của Real Madrid - phải đưa ra quyết định chiến lược về cầu thủ được kỳ vọng nhất hành tinh này.

Trong buổi họp báo đầu tiên, Alonso từ chối khẳng định cụ thể Mbappe sẽ đá ở đâu. Nhưng một điều ông nhấn mạnh: “Với những cầu thủ đẳng cấp như vậy, nhiệm vụ của tôi là khai thác tối đa giá trị của họ”.

Mbappe và Vinicius - hai ngôi sao hàng đầu - sẽ là trung tâm của lối chơi, và Alonso hiểu rằng mấu chốt thành công nằm ở việc kết nối hai mũi nhọn này trong cùng một hệ thống hiệu quả.

Nhìn lại chặng đường của Mbappe, không thể không nhắc tới phong độ chói sáng trong giai đoạn cuối mùa. Kể từ trận chung kết Cúp Nhà vua với Barca, anh ghi 10 bàn trong 6 vòng cuối La Liga, chưa kể thêm 2 bàn cho tuyển Pháp. 12 bàn trong 8 trận - một phong độ mà không một ứng viên Quả bóng Vàng nào hiện tại có thể sánh được. Anh giành cả Chiếc giày Vàng và Pichichi, dù có khởi đầu mùa giải khá chậm. Đó không chỉ là con số thống kê - đó là thông điệp.

Club World Cup không phải giải đấu danh giá nhất, nhưng trong bối cảnh mùa giải không mấy trọn vẹn của Real Madrid, đây là cứu cánh - và là cơ hội để Mbappe khẳng định quyền lực cá nhân. Một danh hiệu thế giới, một màn trình diễn áp đảo, một cú nước rút ngoạn mục - đó là công thức có thể đưa anh vượt lên trong cuộc đua Quả bóng Vàng, nhất là khi người bạn thân Ousmane Dembele đang là đối thủ đáng gờm cùng PSG sau chức vô địch Champions League.

Mbappe bước vào giải đấu này với khí thế của kẻ không còn gì để mất, nhưng lại sở hữu tất cả để giành chiến thắng. Không chỉ vì danh vọng, mà còn vì danh dự. Anh không cần nói nhiều. Mỗi lần bứt tốc, mỗi bàn thắng ghi được tại Mỹ lần này, sẽ là một lời khẳng định: “Tôi ở đây để trở thành số một”,

Với Mbappe, Club World Cup không đơn thuần là một danh hiệu. Đó là sân khấu để anh viết lại câu chuyện mà lẽ ra đã có thể kết thúc tại Paris - nhưng giờ sẽ kết thúc ở Madrid, theo cách của riêng mình.

