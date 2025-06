PSG may mắn vô địch mà không có Mbappe

PSG lần đầu tiên giành chức vô địch Champions League trong lịch sử, dù Mbappe rời đội bóng trước khi mùa giải 2024/25 bắt đầu. Anh chuyển đến Real Madrid dưới dạng chuyển nhượng tự do. Mbappe được kỳ vọng gặt hái thành công tại La Liga, nhưng kết thúc mùa giải mà không giành được danh hiệu lớn nào. Ngược lại, anh phải chứng kiến đội bóng cũ đăng quang ngôi vô địch châu Âu.

Mbappe nhanh chóng gửi lời chúc mừng PSG sau chiến thắng và khẳng định quyết định ra đi là đúng đắn. Al-Khelaifi cũng chia sẻ rằng ông không hối tiếc về việc mất Mbappe, đồng thời và chia sẻ cảm xúc về chức vô địch Champions League đầu tiên của PSG.

Al-Khelaifi nói với chương trình C à Vous: "Tôi không có bất kỳ sự tiếc nuối nào về việc Mbappe ra đi. Tôi cảm ơn Kylian và Lionel Messi, Neymar, Zlatan Ibrahimovic. Họ đều rất quan trọng với CLB. Chúng tôi rất may mắn năm nay. Không có Kylian, nhưng tôi chúc cậu ấy tất cả điều tốt đẹp nhất ở Real Madrid, miễn là không chống lại chúng tôi".

Mbappe giờ đây sẽ hướng đến việc giành danh hiệu lớn đầu tiên cùng Real Madrid tại FIFA Club World Cup, nhưng có thể đối đầu với PSG nếu hai đội gặp nhau. Real Madrid sẽ gặp Al-Hilal, Pachuca và RB Salzburg ở vòng bảng, trong khi PSG đối đầu với Atletico Madrid, Botafogo và Seattle Sounders.

