Nuno Mendes đang là hậu vệ trái hay nhất thế giới

Bốn năm trước, cái tên Nuno Mendes chỉ được biết đến trong phạm vi Bồ Đào Nha, một tài năng trẻ từ lò Sporting được PSG chiêu mộ với nhiều dấu hỏi. Nhưng hôm nay, người ta đang bàn về anh như hậu vệ trái xuất sắc thế giới - người không chỉ khiến những siêu sao tấn công hàng đầu bất lực, mà còn góp công lớn trong cú ăn ba lịch sử cùng PSG và chức vô địch Nations League cùng “Selecao châu Âu”.

Không đơn thuần là một hậu vệ công thủ toàn diện, Nuno Mendes tiến hóa thành một “vũ khí chiến lược”. Trong sơ đồ chiến thuật của Luis Enrique, anh không đơn thuần chạy biên mà thường xuyên bó vào trung lộ để tăng quân số, hỗ trợ chuyển trạng thái và làm cầu nối từ tuyến dưới đến hàng công.

Mùa giải 2024/25, Mendes không chỉ khóa chặt những ngôi sao như Mohamed Salah, Bukayo Saka hay Lamine Yamal, mà còn trực tiếp ghi bàn và kiến tạo ở những thời điểm quan trọng nhất - thứ mà trước đây hiếm hậu vệ nào làm được ở cấp độ châu lục.

Trận chung kết Nations League trước Tây Ban Nha hôm 9/6 chính là đỉnh cao. Khi Bồ Đào Nha đang bế tắc và đứng trước nguy cơ gục ngã, Mendes xuất hiện đúng lúc. Một cú dứt điểm đầy uy lực gỡ hòa, rồi sau đó là pha bứt tốc khét lẹt và đường căng ngang chính xác như lập trình để Cristiano Ronaldo lập công.

Không cần phải bàn cãi khi UEFA trao danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận đấu” cho anh. Đó không chỉ là phần thưởng, mà còn là sự ghi nhận vai trò thủ lĩnh lặng lẽ - người không cần hào quang để tỏa sáng.

Nhưng phía sau hào quang ấy là câu chuyện của một nghị lực phi thường. Trước mùa giải này, Mendes từng là “đứa con mong manh” của PSG - tài năng lớn nhưng bị ám ảnh bởi chấn thương. Sự bùng nổ thể chất trong lối chơi khiến anh liên tục quá tải, và không ít người nghi ngờ về khả năng duy trì đỉnh cao.

Nhưng Luis Enrique đã thay đổi tất cả. HLV người Tây Ban Nha không chỉ điều chỉnh cường độ vận hành chiến thuật của Mendes, mà còn xây dựng cho anh một không gian chơi bóng tự do nhưng khoa học - nơi anh phát huy tối đa năng lượng, đồng thời biết tiết chế để không tự làm hại mình.

Chức vô địch Champions League mà PSG giành được, với các màn trình diễn đỉnh cao của Mendes ở tứ kết (ghi bàn cả hai lượt trận gặp Aston Villa) và chung kết (trước Inter Milan), là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc ấy. Và rồi, anh mang sự thăng hoa ấy lên tuyển - nơi bản thân không còn là “hậu vệ phụ họa” cho những Bernardo Silva hay Bruno Fernandes, mà là trung tâm của mọi đợt phản công, là niềm cảm hứng chiến đấu, là người định đoạt thế trận từ phía sau.

Không ngạc nhiên khi báo chí Bồ Đào Nha đồng loạt gọi tên Mendes. Tờ A Bola thậm chí ví anh như người "bỏ túi cả thế giới". Một cách ví von cường điệu, nhưng trong hoàn cảnh này lại hoàn toàn xác đáng. Vì với bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG sau 37 lần khoác áo và pha kiến tạo giúp Ronaldo tỏa sáng, Mendes mang về vinh quang không chỉ cho Bồ Đào Nha, mà còn cho chính hành trình tự khẳng định của mình.

PSG không mất thời gian để giữ chân “báu vật” của họ đến năm 2030. Những tin đồn Premier League chỉ còn là chuyện cũ. Từ một cầu thủ trẻ đến Paris với nhiều kỳ vọng xen lẫn hoài nghi, giờ đây, Nuno Mendes là biểu tượng cho sự bền bỉ, thăng hoa và cả thông minh chiến thuật.

Và nếu cùng PSG giành nốt FIFA Club World Cup vào cuối tuần này, mùa giải của Nuno Mendes sẽ không chỉ là kỳ tích - mà là bản tuyên ngôn cho một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên mà một hậu vệ trái có thể trở thành nhân vật chính trong hành trình đi đến vĩ đại.

