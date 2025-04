PSG, đừng dại dột để Nuno Mendes ra đi

Từ Paris tới Birmingham, hậu vệ người Bồ Đào Nha liên tiếp tỏa sáng, khiến người hâm mộ phải thán phục. Rạng sáng 16/4, anh ghi dấu ấn sâu đậm trong các trận tứ kết Champions League khi cùng PSG đối đầu Aston Villa.

Mendes có tài năng gì đặc biệt? Chắc chắn rằng một cầu thủ được hai gã khổng lồ như Real Madrid và Manchester United săn đón phải có những phẩm chất nổi bật. Trong trận lượt về tứ kết Champions League ở Birmingham, Mendes một lần nữa khiến cả thế giới bóng đá phải ngả mũ trước màn trình diễn đỉnh cao của mình.

Là một hậu vệ trái, nhưng khi bước vào cuộc chiến tại Champions League, Mendes không chỉ có nhiệm vụ phòng ngự mà còn hóa thân thành "máy ghi bàn" của PSG. Anh lập cú đúp và kiến tạo một bàn thắng trong hai trận đấu với Aston Villa. Bên cạnh Achraf Hakimi, Mendes tạo nên bộ đôi hậu vệ biên hùng mạnh, giúp PSG không chỉ phòng ngự vững vàng mà còn tấn công đầy mạnh mẽ.

Tính đến nay, Nuno Mendes ghi 4 bàn và có 1 pha kiến tạo sau 13 trận tại Champions League 2024/25, một thành tích ấn tượng đối với một cầu thủ chơi ở vị trí hậu vệ. Dù ít khi được chú ý như những tiền đạo, Mendes vẫn khiến mọi người phải nhớ đến mình nhờ vào phong độ xuất sắc.

Trước khi tỏa sáng ở tứ kết, Mendes khiến người hâm mộ không thể quên khi chơi xuất sắc trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân nhà Parc des Princes trước Liverpool. Dù PSG thất bại, Mendes vẫn nhận được vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn và truyền thông Pháp.

Một trong những điểm đáng chú ý trong trận đấu đó là khả năng ngăn chặn Mohamed Salah, một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Mendes giành chiến thắng trong 11 pha tranh chấp tay đôi, một thành tích đáng nể đối với một hậu vệ trái.

Tại trận lượt về ở Anfield, Mendes tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng, đóng vai trò then chốt giúp PSG giành chiến thắng 1-0. Trang WhoScored chấm cho cầu thủ người Bồ Đào Nha số điểm 8.35, trong khi đó Salah hoàn toàn bị phong tỏa và không thể hiện được nhiều.

Bước vào loạt trận tứ kết Champions League, Mendes như một "nhân tố X" trong chiến thuật tấn công của PSG. Dưới sự chỉ đạo của HLV Luis Enrique, Mendes được phép dâng cao mỗi khi PSG phản công, thường xuyên bó vào trung lộ, tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Trong trận lượt đi tại Paris, Mendes ghi một bàn thắng và có một pha kiến tạo. Đến trận lượt về tại Birmingham, anh lại tỏa sáng khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, giúp PSG vượt qua Aston Villa với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận, dù thua 2-3 tại Villa Park.

Mendes có thêm một màn trình diễn đáng nhớ nữa trong sự nghiệp tại UEFA Champions League, giải thích tại sao Real Madrid và Manchester United luôn muốn có anh trong đội hình. Cầu thủ 22 tuổi này không chỉ chơi tốt trong vai trò hậu vệ trái mà còn có khả năng tham gia tấn công cực kỳ hiệu quả.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của Mendes cũng khiến PSG phải lo lắng. Họ hiểu rằng Real Madrid và Manchester United có thể sẽ không bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ một tài năng như Mendes. Mới đây, chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano tiết lộ rằng Manchester United sẵn sàng chi 65 triệu euro để đưa Mendes về Old Trafford.

Dù vậy, PSG cần phải giữ chân Mendes - ít nhất là trong giai đoạn hiện tại. Trong thế giới bóng đá hiện đại, không có nhiều hậu vệ trái có thể tạo ra ảnh hưởng như anh. Vai trò của những cầu thủ chơi ở vị trí của Mendes là vô cùng quan trọng đối với bất kỳ đội bóng nào, và PSG cần phải bảo vệ tài sản quý giá này.

Dưới thời Luis Enrique, PSG thay đổi chính sách chuyển nhượng. Họ đang xây dựng một đội hình với dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, thay vì chi tiền vào những tên tuổi đã có danh tiếng. Chính vì vậy, bất kỳ quyết định chuyển nhượng nào trong tương lai đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển của đội bóng.

PSG phải hết sức cẩn trọng trong việc giữ lại những viên ngọc quý như Nuno Mendes. Chỉ có như vậy, họ mới có thể tiếp tục xây dựng một đội hình mạnh mẽ và vươn tới những mục tiêu cao nhất ở cả trong nước và châu Âu.

