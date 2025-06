Carreras là cú lừa hay món hời với Real Madrid

Một trận hòa 2-2 giữa Benfica và Boca Juniors tại Club World Cup không phải điều gây chú ý nhất ở Miami sáng 17/6, ít nhất là với các CĐV Real Madrid. Tâm điểm đối với họ chính là cái tên Alvaro Carreras - hậu vệ trái được cho là mục tiêu chuyển nhượng tiếp theo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Và sau 90 phút theo dõi kỹ từng bước chạy của cầu thủ này, điều đọng lại không phải là sự thuyết phục, mà là một tập hợp những dấu hỏi.

Carreras hiện đạt thỏa thuận cá nhân với Real Madrid. Nhưng trở ngại lớn nhất nằm ở Benfica - đội bóng chủ quản không muốn nhả người nếu không thu đủ 52 triệu euro, khoản phí phá vỡ hợp đồng. Real được cho là sẽ hoàn tất thương vụ sau FIFA Club World Cup 2025™, nhưng màn trình diễn của Carreras trước Boca Juniors hẳn khiến không ít người ở Madrid phải suy nghĩ lại.

Carreras được xếp đá chính bên hành lang trái, trong màu áo trắng - khá trùng hợp với màu áo truyền thống của Real Madrid. Đây là dịp hiếm hoi người hâm mộ “Los Blancos” được chứng kiến cầu thủ này thi đấu trong một môi trường đỉnh cao, trước một đối thủ đến từ Nam Mỹ có thừa nhiệt huyết và bản lĩnh trận mạc. Và Carreras không để lại ấn tượng đủ lớn.

Ngay từ những phút đầu, hậu vệ 21 tuổi cho thấy nỗ lực và sự chủ động khi di chuyển liên tục giữa biên và trung lộ. Anh tích cực đòi bóng, cố gắng tạo đột biến trong những pha đối đầu tay đôi.

Tuy nhiên, các pha xử lý thường thiếu đi độ chính xác và hiệu quả cần thiết. Trước một lão tướng như Advincula, Carreras gần như bị khóa chặt, và những pha leo biên của anh thường kết thúc trong bế tắc.

Benfica bị dẫn trước 2-0 chỉ sau chưa đầy 30 phút, nhưng may cho Carreras là anh không mắc lỗi trực tiếp trong hai bàn thua. Song, ở chiều ngược lại, đóng góp của anh vào mặt trận tấn công là quá mờ nhạt so với sự kỳ vọng.

Trong pha bóng dẫn tới bàn gỡ 1-2 của Di Maria từ chấm 11 m, Carreras cũng không có dấu ấn gì rõ nét, cho thấy anh chưa thể là một nhân tố có thể tạo khác biệt ở các thời điểm then chốt.

Sau giờ nghỉ, Benfica cố gắng đẩy cao đội hình. Nhưng khi Belotti nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 72, viễn cảnh một thất bại toàn diện dường như đã hiện hữu.

Bất ngờ thay, Otamendi - người vẫn còn nợ tình cảm với River Plate - bất ngờ gỡ hòa từ pha đánh đầu mẫu mực ở phút 83. Và cũng chính từ đây, Carreras mới bắt đầu có những khoảnh khắc bừng sáng.

Trong khoảng 10 phút cuối, anh chơi tự tin, xử lý táo bạo hơn và thậm chí suýt nữa ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 bằng một pha đi bóng lắt léo rồi dứt điểm chân phải hiểm hóc. Pha bóng đó, cùng với tấm thẻ đỏ của Figal bên phía Boca ở phút 88, giúp Benfica vùng lên mạnh mẽ.

Nhưng tất cả là chưa đủ để Carreras làm lu mờ những gì anh thể hiện nhạt nhòa suốt phần lớn thời gian trận đấu.

Real Madrid đang ở thời điểm chuyển giao thế hệ, và vị trí hậu vệ trái là một trong những điểm cần củng cố lâu dài. Carreras, với nền tảng đào tạo tại chính học viện Castilla và thời gian thi đấu chuyên nghiệp ở Anh, Bồ Đào Nha, có những yếu tố tiềm năng.

Nhưng tiềm năng không đồng nghĩa với giá trị tức thời. Và sau 90 phút trước Boca, rất khó để biện minh rằng Carreras xứng đáng với mức phí chuyển nhượng lên tới 52 triệu euro - con số không hề nhỏ với một cầu thủ vẫn còn chưa định hình rõ vai trò ở cấp độ cao nhất.

Bruno Lage - HLV của Benfica - từng tuyên bố: “Trước hết phải có thỏa thuận với Benfica, sau đó Carreras có thể thành công ở bất kỳ đâu”. Nhưng vấn đề là: liệu Carreras có thể thành công ở Real Madrid - nơi sự cạnh tranh khốc liệt và áp lực luôn vượt xa Benfica?

FIFA Club World Cup 2025™ là sân chơi mang tính trình diễn, nhưng với những đội bóng lớn, nó cũng là cơ hội để "kiểm tra hàng" trước các quyết định đầu tư lớn. Trong trường hợp của Carreras, màn trình diễn trước Boca có thể ví như một buổi "sát hạch" mà anh chưa vượt qua một cách trọn vẹn.

Sau tất cả, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chủ tịch Florentino Perez. Liệu ông có tiếp tục theo đuổi Carreras đến cùng? Hay sẽ chờ đợi thêm những màn thể hiện rõ ràng hơn, thực dụng hơn, thay vì đặt cược vào những khoảnh khắc chói sáng muộn màng?

Trong một thị trường mà 52 triệu euro có thể mang về một ngôi sao tầm cỡ, Real Madrid cần cân nhắc kỹ. Bởi lẽ, không có nhiều chỗ cho sai lầm - đặc biệt là tại Santiago Bernabeu.

