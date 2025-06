Cựu sao MU ra mắt 'thảm họa' ở FIFA Club World Cup 2025™

Cựu sao MU được xếp đá chính trong trận đấu này nhưng chỉ thi đấu vỏn vẹn 20 phút trước khi bị thay ra vì chấn thương. Đây là lần thứ tư tiền vệ người Tây Ban Nha gặp chấn thương cơ bắp kể từ khi gia nhập Boca vào tháng 1.

Sau khi rời sân, Herrera ngồi trên băng ghế dự bị và không lâu sau đó bị trọng tài đuổi khỏi sân vì lỗi phản ứng thái quá. Trong lúc trọng tài xem lại tình huống phạt đền của Nicolas Otamendi qua VAR, Herrera có những lời lẽ chỉ trích nặng nề, đến mức một nhân viên an ninh và một thành viên trong ban huấn luyện phải can thiệp để giúp anh bớt nóng.

Tấm thẻ đỏ này có nghĩa là Herrera sẽ không thể tham dự trận đấu tiếp theo của Boca Juniors tại vòng bảng FIFA Club World Cup 2025™ gặp Bayern Munich vào ngày 21/6.

Kể từ khi gia nhập Boca Juniors, Herrera thi đấu 9 trận nhưng phải đối mặt với 4 ca chấn thương trong 6 tháng qua. Mức độ nghiêm trọng của chấn thương lần này chưa được công bố, nhưng nguy cơ cựu sao MU nghỉ hết giải có thể xảy ra.

Trong trận Boca gặp Benfica vừa qua, cả hai đội đều thi đấu rất máu lửa và quyết tâm. Ngoài Herrera, Jorge Figal của Boca và Andrea Belotti của Benfica cũng phải nhận thẻ đỏ.

Boca dẫn trước 2-0 trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Merentiel và Battaglia, nhưng Angel di Maria và Otamendi đã ghi 2 bàn trong hiệp 2, giúp Benfica kiếm được 1 điểm ở trận ra quân.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.