Tiền đạo bị trừng phạt vì hỏng phạt đền trước Inter Miami

Trezeguet trở thành "tội đồ" của Al Ahly khi đá hỏng phạt đền ở phút 42 trong trận đấu diễn ra vào hôm 15/6. Theo các nguồn tin từ Ai Cập, cầu thủ này bị phạt vì không tuân theo chỉ đạo của HLV Jose Riveiro về việc thực hiện các quả phạt đền. HLV người Tây Ban Nha chỉ định Wessam Abou Ali là người thực hiện phạt đền, nhưng Trezeguet lại tự ý thực hiện cú đá.

Sau khi nhận án phạt từ Al Ahly, Trezeguet xin lỗi các đồng đội cũng như ban huấn luyện. Đội bóng từng nhiều lần giành chức vô địch châu Phi đứng trước áp lực lớn khi phải đối đầu với Palmeiras và Porto trong hai trận đấu còn lại tại giải để tranh vé vào vòng 16 đội.

Truyền thông Ai Cập cũng tỏ ra tiếc nuối khi Al Ahly chia điểm đáng tiếc trước Inter Maimi. Đội đã có đến 6 pha dứt điểm trúng đích trong hiệp một nhưng không thể ghi bàn vào lưới đội chủ nhà.

Trong trận này, những quyết định của trọng tài chính Alireza Faghani tạo nên tranh cãi trên mạng xã hội. Ông vua áo đen hai lần từ chối truất quyền thi đấu của cầu thủ Inter Miami và gây tranh cãi vì nhiều pha xử lý bị CĐV cho rằng thiên vị đội chủ nhà.

Một trong số đó là khi ông Faghani bỏ qua pha vào bóng nguy hiểm của hậu vệ Tomas Aviles với Trezeguet.

Nhiều CĐV cho rằng nếu trọng tài người Australia bắt chính xác hơn, Inter Miami phải chơi với 10 người ngay từ hiệp một. Cuối hiệp một, ông Faghani cũng thổi phạt đền cho Al Ahly, nhưng Trezeguet lại sút hỏng.

