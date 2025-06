Di Maria vẫn rất hay

Phút 45+3, Di Maria thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Benfica rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sau pha lập công này, tiền vệ người Argentina giơ tay và từ chối ăn mừng trước mặt các CĐV quê hương.

Đây cũng là pha dứt điểm trúng đích duy nhất của Di Maria trong suốt 77 phút thi đấu. Anh bị các cầu thủ Boca phong tỏa và không tạo ra được những pha xử lý đột biến trước đối thủ. Theo thống kê từ Sofascore, Di Maria chỉ có tỷ lệ chuyền chính xác 68%, tạt bóng thành công 1/9 lần và có 3 lần qua người hiệu quả.

Sau trận đấu, Di Maria tỏ ra bức xúc với công tác trọng tài. Cựu sao PSG cho biết: "Trọng tài cho phép rất nhiều pha vào bóng nguy hiểm từ đối thủ. Nếu ông ấy rút thẻ vàng sớm hơn, trận đấu có thể diễn ra đẹp mắt hơn".

Nói về hai bàn thua chóng vánh của Benfica chỉ trong vòng 5 phút, Di Maria chia sẻ: "Chúng tôi chơi không tồi và có thể đã ghi bàn trước, nhưng mắc hai sai lầm và phải trả giá. Bóng đá là vậy. Chúng tôi biết điều đó có thể xảy ra. Benfica nỗ lực để gỡ hòa và giờ thì phải tiếp tục tiến lên phía trước".

FIFA Club World Cup 2025™ là giải đấu cuối cùng của Di Maria trong màu áo Benfica. Mùa giải vừa qua, phong độ của anh không ổn định, một phần do chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu nhiều trận. Tuy nhiên, Di Maria vẫn cho thấy giá trị khi khép lại mùa giải với 8 bàn và 5 kiến tạo sau 25 trận ở Primeira Liga.

Sau khi chia tay Benfica, Di Maria chọn trở về Argentina thi đấu cho Rosario Central từ mùa 2025/26.

