Dấu hiệu Son Heung-min sắp rời Tottenham

Theo nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Jose Mourinho có buổi gặp mặt trực tiếp với ngôi sao người Hàn Quốc để bàn về khả năng tái hợp tại Istanbul. Son chỉ còn 1 năm hợp đồng với Spurs và đang cân nhắc chia tay sau 10 năm gắn bó.

Dù vậy, Tottenham sẽ không để anh ra đi dễ dàng, khi được cho là muốn thu về ít nhất 25 triệu bảng. SunSport tiết lộ Son cởi mở với viễn cảnh chuyển đến Fenerbahce, nhất là sau mùa giải không mấy thành công về mặt cá nhân. Chức vô địch Europa League được xem là cái kết đẹp nếu anh chọn ra đi.

Dưới thời Mourinho tại Tottenham, Son từng có 18 tháng thi đấu bùng nổ, ghi 22 bàn ở Premier League sau 51 trận. Cũng trong giai đoạn này, anh giành giải thưởng Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm, qua đó cho thấy sự thăng hoa dưới bàn tay chiến lược gia người Bồ.

Mourinho muốn tái ngộ học trò cũ để giúp Fenerbahce lật đổ Galatasaray - đội vừa có mùa thứ ba liên tiếp lên ngôi tại Super Lig. Dù vậy, việc chiêu mộ Son có thể tạm hoãn. Tottenham muốn giữ anh ít nhất đến hết chuyến du đấu châu Á trước mùa giải vì tầm ảnh hưởng khổng lồ của ngôi sao Hàn Quốc tại thị trường này.

Việc để Son ra đi sớm có thể khiến CLB vi phạm cam kết thương mại với ban tổ chức tour và phải chịu khoản phạt tài chính lớn.Ngoài Fenerbahce, Son còn là mục tiêu của Al-Ahli, Al-Nassr và Al-Qadsiah. Với sự quan tâm ngày một lớn, nhiều khả năng Son sẽ chia tay "Gà trống".

