Alexander-Arnold bị chỉ trích

Hàng triệu người hâm mộ đã háo hức chờ đợi màn trình diễn của Alexander-Arnold, cầu thủ vừa chuyển đến từ Liverpool hồi đầu tháng 6. Tuy nhiên, tuyển thủ Anh đã không đáp ứng được kỳ vọng ở trận hòa 1-1 trước Al Hilal rạng sáng 19/6.

Alexander-Arnold gặp khó khăn trong việc thích ứng với lối chơi tại Real Madrid, và những sai lầm trong phòng ngự của cựu sao Liverpool đã khiến đội bóng La Liga phải trả giá.

Truyền thông Tây Ban Nha đã không ngần ngại chỉ trích màn thể hiện của Alexander-Arnold sau trận. Tờ Marca nhận xét về phong độ của Alexander-Arnold trong hiệp một: "Cậu ấy cố gắng tham gia vào trận đấu, nhưng chưa tìm được tiếng nói chung với Vinicius. Trong các tình huống tranh chấp, Trent tỏ ra yếu ớt, và cuối cùng dẫn đến bàn thắng của Al Hilal từ một tình huống việt vị".

Sau trận, Marca tiếp tục có nhận xét thẳng thắn về cựu sao Liverpool: "Không biết người hâm mộ xem qua TV thế nào, nhưng việc Trent tránh né trong tình huống phản công của Al Hilal khiến chúng tôi thực sự bất ngờ".

Tờ SPORT cũng chỉ trích Alexander-Arnold: "Cậu ấy vẫn chưa để lại dấu ấn nào đáng kể và thường xuyên phạm lỗi một cách vội vàng bên cánh phải".

Người hâm mộ Real Madrid tỏ ra thất vọng với tân binh đến từ Liverpool. Một tài khoản viết: "Tôi hiểu những gì fan Liverpool phải chịu đựng về khả năng phòng ngự của Trent chỉ trong 5 phút đầu tiên!".

Một người khác cũng chia sẻ: "Màn ra mắt của Trent không ấn tượng. Cậu ấy có thể làm tốt hơn những gì Lucas Vazquez đã làm trong quá khứ, nhưng tôi không nghĩ Trent là bản hợp đồng phù hợp với Real Madrid".

Ở trận đấu kế tiếp, Real Madrid sẽ chạm trán Pachuca vào ngày 23/6.

