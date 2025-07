Màn trình diễn 'điên rồ' của Bounou trước Man City

Trên sân Camping World, thủ môn Bono chơi tròn 120 phút và được Flashscore chấm 8,8 điểm, cao nhất trận. Anh thực hiện tới 10 pha cứu thua, để lọt lưới 3 bàn, ngăn chặn thêm 0,85 bàn thua kỳ vọng.

Ngoài ra, Bounou còn cản phá tổng cộng 3,85 xGOT (bàn thắng kỳ vọng trên cú sút trúng đích), có 1 pha đấm bóng, 8 tình huống ném bóng phát động và luôn sẵn sàng bọc lót cho đồng đội như một "sweeper" khi khung thành bị đặt vào thế nguy hiểm.

Đỉnh điểm cho màn trình diễn xuất thần của thủ thành ngời Morocco là khoảnh khắc anh bay người ngăn cú đá cận thành của Savinho ngay phút 24, minh chứng cho thấy vì sao Man City không thể kết liễu Al Hilal trong suốt 120 phút điên rồ.

Cần biết rằng "The Citizens" kiểm soát bóng với thời lượng 69%, tung ra tới 30 cú đá, 14 lần sút trúng đích nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng. Điều đó càng cho thấy sự xuất sắc của Bounou trong khung gỗ đại diện châu Á. Hôm 19/6, Bounou cũng chơi cực hay giúp Al Hilal cầm hòa Real Madrid 1-1 ở vòng bảng.

Bounou không phải là gương mặt xa lạ. Anh góp công giúp tuyển Morocco có mặt ở bán kết World Cup 2022. Ở vòng 16 đội tại giải này, Bounou trực tiếp cản thành công 2 quả phạt đền ở loạt luân lưu trước Tây Ban Nha, giúp Morocco chiến thắng và giành vé vào tứ kết.

Với phong độ ấn tượng hiện tại, Bounou chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Al Hilal trong hành trình làm nên điều kỳ diệu tại FIFA Club World Cup 2025™.

