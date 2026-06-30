Khoảnh khắc lấy nước mắt ở World Cup 2026

Trong thế trận bế tắc kéo dài trên sân Monterrey, Hà Lan bất ngờ tìm được khoảnh khắc khai thông ở phút 72. Từ đường chuyền dài vượt tuyến, Wout Weghorst đánh đầu làm tường để Crysencio Summerville băng xuống bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi. Có mặt đúng lúc, Gakpo dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, đưa đại diện châu Âu vượt lên dẫn trước.