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Thể thao World Cup 2026

Khoảnh khắc lấy nước mắt ở World Cup 2026

  • Thứ ba, 30/6/2026 16:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 30/6, Cody Gakpo bật khóc khi ghi bàn nhưng không thể giúp Hà Lan tránh khỏi thất bại cay đắng trước Morocco ở vòng 32 đội World Cup 2026.

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Trong thế trận bế tắc kéo dài trên sân Monterrey, Hà Lan bất ngờ tìm được khoảnh khắc khai thông ở phút 72. Từ đường chuyền dài vượt tuyến, Wout Weghorst đánh đầu làm tường để Crysencio Summerville băng xuống bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi. Có mặt đúng lúc, Gakpo dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, đưa đại diện châu Âu vượt lên dẫn trước.
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Tuy nhiên, bàn thắng ấy không mang đến niềm vui trọn vẹn. Ngay sau khi lập công, Gakpo quỳ gối, cúi đầu và không thể ngăn những giọt nước mắt.

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Hình ảnh nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội và trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất tại World Cup 2026.
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Trên sân, các tuyển thủ Hà Lan liên tục động viên và ở bên Gakpo. Nhiều cầu thủ đặt tay lên vai, ôm lấy anh trong lúc nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt chân sút thuộc biên chế Liverpool.
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Khoảnh khắc các cầu thủ Hà Lan sát cánh bên người đồng đội gây xúc động mạnh. Đó không chỉ là niềm vui sau bàn thắng, mà còn là cái ôm để xoa dịu nỗi đau mà Gakpo vừa phải gánh chịu.
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Chỉ hai ngày trước trận đấu, Gakpo và người bạn đời Noa van der Bij phải đối mặt với mất mát lớn khi đứa con thứ hai của họ không thể chào đời.

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Dù chịu cú sốc tinh thần nặng nề, Gakpo vẫn quyết định tiếp tục đồng hành cùng tuyển Hà Lan ở hành trình chinh phục World Cup 2026.

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Trước vòng knock-out, Gakpo là một trong những nhân tố nổi bật nhất của Hà Lan. Anh đá chính cả 3 trận vòng bảng, ghi cú đúp trong chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển trước khi tiếp tục nổ súng vào lưới Morocco.
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Đáng tiếc, bàn thắng cảm xúc của Gakpo không thể giúp Hà Lan giành quyền đi tiếp. Khi chiến thắng ở rất gần với Hà Lan, Morocco bất ngờ gỡ hòa ở phút 90+1. Chemsdine Talbi thực hiện quả tạt khó chịu từ cánh trái để Issa Diop bật cao đánh đầu tung lưới Bart Verbruggen, đưa trận đấu vào hiệp phụ.
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Hai đội không phân định thắng bại sau 120 phút và buộc phải bước vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11 m, cả hai bên đều thực hiện không tốt. Morocco tận dụng tốt hơn và giành chiến thắng 3-2 ở loạt đấu súng, qua đó loại Hà Lan khỏi World Cup 2026.
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