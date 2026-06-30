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Thể thao World Cup 2026

Ibrahimovic: Không nhận ra nổi đội tuyển Hà Lan

  • Thứ ba, 30/6/2026 17:00 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Zlatan Ibrahimovic chỉ trích Ronald Koeman gay gắt sau khi Hà Lan bị loại, cho rằng HLV này khiến đội bóng đánh mất bản sắc.

Ibrahimovic cho rằng Koeman khiến tuyển Hà Lan đánh mất bản sắc sau thất bại.

Sau thất bại của tuyển Hà Lan trước Morocco trong loạt luân lưu sáng 30/6, Zlatan Ibrahimovic không giấu sự thất vọng khi nhắm thẳng vào HLV Ronald Koeman. Cựu tiền đạo người Thụy Điển cho rằng “Cơn lốc màu da cam” đã thua theo cách không thể chấp nhận.

“Thất bại này là lỗi của Koeman. Tôi không nhận ra nổi đội tuyển Hà Lan. Koeman thua với một bản sắc chẳng liên quan gì đến bản sắc Hà Lan, và điều đó khiến tôi tức giận”, Ibrahimovic nói.

Theo Ibrahimovic, một đội bóng lớn có thể thất bại, nhưng không được đánh mất nền tảng làm nên tên tuổi của mình. Ông nhấn mạnh Hà Lan không còn giữ được hình ảnh quen thuộc: kiểm soát bóng, chơi chủ động và tạo sức ép bằng lối đá tấn công.

“Bạn có thể thua, nhưng phải thua với bản sắc của chính mình. Đó là cốt lõi của con người bạn”, Ibrahimovic nói thêm.

Cựu sao AC Milan cho rằng các cầu thủ Hà Lan không thoải mái trong cách vận hành chiến thuật. Họ cầm bóng kém, thiếu ý tưởng tấn công và không tạo ra đủ mối đe dọa lên khung thành đối phương. “Rõ ràng các cầu thủ không cảm thấy thoải mái. Họ không kiểm soát bóng, không tạo ra nguy hiểm trong tấn công, và trận đấu trông rất tệ. Tôi đổ lỗi cho Koeman. Tôi nghĩ ông ấy quá tệ. Quá tệ”, Ibrahimovic kết luận.

Những phát biểu của Ibrahimovic khiến áp lực dành cho Koeman tăng mạnh. Với Hà Lan, thất bại không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách họ rời giải trong hình ảnh nhạt nhòa, xa lạ với chính truyền thống bóng đá tổng lực từng làm nên thương hiệu.

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Hà Trang

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