Xả súng tại quán bar Mỹ

Một buổi tiệc họp lớp tại quán bar trên đảo St. Helena (bang South Carolina, Mỹ) biến thành thảm kịch khi hàng loạt tiếng súng vang lên, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng tại quán bar ở hạt Beaufort, bang Nam Carolina, Mỹ, ngày 12/10. Ảnh: Facebook/Phyllis Maven.

Ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra vào rạng sáng ngày 12/10 (giờ địa phương) tại một quán bar đông đúc trên đảo St. Helena, bang Nam Carolina (Mỹ), theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Beaufort (BCSO).

Trong số những người bị thương, 4 người đang trong tình trạng nguy kịch tại các bệnh viện địa phương. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố, song cơ quan điều tra cho biết đang “xác minh những người có liên quan”.

Theo BCSO, khoảng 2h sáng, lực lượng chức năng đã nhận được tin báo về tiếng súng nổ tại Willie’s Bar and Grill và lập tức tới hiện trường. Khi đến nơi, họ phát hiện nhiều nạn nhân trúng đạn cả trong lẫn ngoài quán.

“Rất nhiều người bị thương và nhân chứng đã chạy sang các cửa hàng, khu nhà lân cận để tìm chỗ trú ẩn”, thông cáo của BCSO gửi Newsweek sáng 12/10 cho biết.

Chủ quán bar, ông Willie Turral, nói với hãng AP rằng quán đang tổ chức buổi gặp mặt cựu học sinh trường Battery Creek High School (thành phố Beaufort) thì bất ngờ vang lên loạt tiếng súng, khiến “mọi người la hét, hoảng loạn và sợ hãi”.

Vụ xả súng tại Willie’s Bar and Grill tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn đang gia tăng trong các không gian công cộng trên khắp nước Mỹ.

Theo Gun Violence Archive (GVA) - cơ sở dữ liệu ghi nhận các vụ bạo lực súng đạn từ hơn 7.500 nguồn tin chính thức và truyền thông - chỉ tính đến sáng 12/10, nước Mỹ đã ghi nhận 335 vụ xả súng hàng loạt từ đầu năm đến nay.

Trong thông cáo gửi Newsweek, BCSO viết: “Đây là một sự việc bi thảm và đau lòng đối với tất cả mọi người. Chúng tôi mong công chúng kiên nhẫn khi quá trình điều tra tiếp tục. Toàn bộ suy nghĩ của chúng tôi hướng về các nạn nhân và gia đình họ”.

Nữ nghị sĩ Nancy Mace (đảng Cộng hòa, bang Nam Carolina) đăng trên mạng X bày tỏ sự tiếc thương đối với các nạn nhân sau vụ xả súng.

“Tôi hoàn toàn tan nát khi nghe tin về vụ xả súng kinh hoàng ở hạt Beaufort. Xin gửi lời cầu nguyện đến các nạn nhân, gia đình và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi hành động bạo lực tàn khốc này. Nếu bạn có thông tin gì, hãy liên hệ với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Beaufort ngay lập tức”, bà viết.

Cơ quan điều tra cho biết các thám tử đang thẩm vấn nhân chứng, thu thập chứng cứ hiện trường và kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin để phục vụ quá trình điều tra.