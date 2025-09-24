Xả súng ở Mỹ

Ngày 24/9, một vụ nổ súng xảy ra tại văn phòng cơ quan di trú Mỹ ở Dallas, bang Texas, khiến 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương. Nghi phạm bắn tỉa sau đó đã tự sát.

CNN đưa tin, 3 người bị trúng đạn trong vụ nổ súng tại cơ sở ICE ở Dallas, một người thiệt mạng và 2 người bị thương. Quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Todd Lyons cho biết các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Người phát ngôn của ICE nói thêm, cả 3 người đều là người bị giữ tại trung tâm này, không có nhân viên nào của ICE bị thương.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận nghi phạm đã tử vong sau khi tự bắn vào mình.

“Dù động cơ chưa rõ, chúng ta thấy lực lượng ICE đang đối mặt với tình trạng bạo lực chưa từng có. Điều này phải chấm dứt”, bà viết.

Cảnh sát Dallas cho biết họ nhận được tin báo vào khoảng 6h40 sáng. Điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm nổ súng vào tòa nhà từ một công trình bên cạnh.

Hai người được đưa tới bệnh viện với vết thương do súng bắn, một nạn nhân tử vong tại chỗ. Nghi phạm sau đó cũng được xác nhận đã chết. Cảnh sát khẳng định vụ việc vẫn đang được điều tra và sẽ cung cấp thêm thông tin trong cuộc họp báo sắp tới.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance gọi vụ nổ súng là “một cuộc tấn công ám ảnh nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật” và nhấn mạnh “nó phải chấm dứt”, dù thực tế không có nhân viên ICE nào bị thương.

“Tôi cầu nguyện cho những người bị thương và gia đình của họ”, ông viết trên X.