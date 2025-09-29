Xả súng, đốt nhà thờ kinh hoàng tại Mỹ

Một cựu lính thủy đánh bộ lao xe, phóng hỏa rồi nã súng vào giáo dân tại nhà thờ Mormon ở Michigan, khiến ít nhất 2 người chết, 8 người bị thương trước khi bị bắn hạ.

Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại một nhà thờ Mormon ở bang Michigan (Mỹ) hôm 28/9. Theo giới chức địa phương, một người đàn ông lao xe vào cửa chính của nhà thờ, rồi dùng súng trường tấn công khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trước khi bị cảnh sát bắn hạ, Reuters cho hay.

Cảnh sát xác định nghi phạm là Thomas Jacob Sanford, 40 tuổi, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ, cư trú tại thị trấn Burton gần đó. Sanford còn được cho là đã cố ý phóng hỏa khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm tòa nhà, khói bốc cao nghi ngút.

“Chúng tôi tin rằng có thể còn phát hiện thêm nạn nhân ở khu vực cháy”, Trưởng cảnh sát Grand Blanc Township William Renye cho biết trong cuộc họp báo.

Vào thời điểm vụ việc xảy ra, hàng trăm người đang dự lễ bên trong nhà thờ. Hai nhân viên thực thi pháp luật - một thuộc Sở Tài nguyên bang Michigan và một thuộc cảnh sát Grand Blanc Township - đã nhanh chóng có mặt, đấu súng với nghi phạm và tiêu diệt y tại chỗ. Giới chức cho biết đang khám xét nhà riêng và hồ sơ điện thoại của Sanford để tìm động cơ gây án.

Theo hồ sơ quân đội Mỹ, Sanford từng phục vụ trong lực lượng Thủy quân Lục chiến từ năm 2004 đến 2008 và là cựu binh chiến tranh Iraq.

Tại Michigan, một phụ nữ tên Paula kể lại với kênh WXYZ trải nghiệm “như phim” khi thoát nạn: “Chúng tôi nghe một tiếng nổ lớn, cửa tung ra, rồi mọi người tháo chạy. Không có bảo vệ nào cả, và kẻ xả súng nã đạn vào giáo dân đang hoảng loạn,” cô nói, giọng nghẹn lại.

“Tôi mất bạn bè trong đó, một số em nhỏ lớp chủ nhật tôi dạy cũng bị thương. Thật sự đau lòng”, cô nhớ lại

Nhà thờ của các tín hữu Mormon - tên đầy đủ là Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Jesus Kito - theo lời dạy của Chúa Jesus đồng thời tôn trọng các mặc khải của nhà tiên tri Joseph Smith ở thế kỷ 19. Grand Blanc, thị trấn nơi xảy ra vụ việc, có khoảng 7.700 dân, nằm cách Detroit khoảng 100 km về phía tây bắc.

“Trái tim tôi đau nhói cùng cộng đồng Grand Blanc”, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer viết trên mạng xã hội. “Bạo lực ở bất cứ đâu, đặc biệt tại nơi thờ tự, là điều không thể chấp nhận”.

Tổng thống Donald Trump trên Truth Social gọi vụ xả súng “có vẻ là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào người theo đạo Cơ đốc tại Mỹ” và cho biết FBI đã có mặt tại hiện trường. “Dịch bệnh bạo lực này ở nước chúng ta phải chấm dứt ngay lập tức!” ông nhấn mạnh.

Đây cũng là vụ xả súng hàng loạt thứ ba trong vòng chưa đầy 24 giờ ở Mỹ, sau vụ ở Bắc Carolina và một vụ tại casino ở Eagle Pass, Texas vài giờ sau đó, làm ít nhất 2 người chết và nhiều người khác bị thương.

Trùng hợp đáng chú ý, nghi phạm tại vụ nổ súng tại bang Bắc Carolina làm 3 người chết và 5 người bị thương được xác định là một cựu binh Thủy quân Lục chiến 40 tuổi khác cũng từng tham chiến ở Iraq.