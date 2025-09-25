Đạn khắc chữ lạ trong vụ xả súng ở Mỹ

Cơ quan di trú Mỹ xác nhận nghi phạm xả súng tại văn phòng Dallas để lại dòng chữ “ANTI-ICE” trên viên đạn, gợi mở động cơ chống đối liên bang. Vụ việc đang gây rúng động toàn nước Mỹ.

Một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 24/9 (giờ địa phương) tại văn phòng của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ở Dallas (Mỹ), khiến 3 người bị thương, trong đó một người thiệt mạng.

Đáng chú ý, chỉ chưa đầy một tháng trước đó, cơ sở này từng là mục tiêu của một vụ đe dọa đánh bom, theo thông tin từ CBS News.

Thông điệp chống ICE để lại trên đạn

Theo thông tin từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), nghi phạm - được xác định là Joshua Jahn, 29 tuổi - đã nổ súng từ mái của một tòa nhà gần đó, nhắm vào khu vực ra vào của văn phòng ICE.

Ba người trúng đạn là các cá nhân đang bị tạm giữ trong xe tại cổng an ninh, một người đã tử vong, hai người còn lại đang nguy kịch.

Nghi phạm sau đó đã tự sát. Không có nhân viên ICE nào bị thương trong vụ việc.

Cuộc điều tra do FBI dẫn đầu đang được tiến hành với giả thuyết ban đầu đây là một hành động tấn công có chủ đích với động cơ ý thức hệ. Ông Joe Rothrock, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI Dallas, cho biết nhiều vỏ đạn thu được tại hiện trường có khắc dòng chữ "ANTI-ICE" - ám chỉ rõ ràng đến động cơ chống đối ICE của tay súng, Reuters tiết lộ.

Thông điệp "chống ICE" được phát hiện trên vỏ đạn của nghi phạm. Ảnh: Fox News.

Giám đốc FBI Kash Patel cũng công bố hình ảnh viên đạn chưa sử dụng có ghi dòng chữ này, và khẳng định đây là một hành động bạo lực nhằm vào cơ quan liên bang.

"Đây không phải là lần đầu tiên địa điểm này bị nhắm đến. Cách đây chưa đầy một tháng, một người đàn ông đã xông vào với thứ được cho là thiết bị nổ", ICE nêu trong thông cáo.

Chuỗi tấn công liên hoàn

Vụ xả súng diễn ra chỉ ba tuần sau khi một đối tượng khác - Bratton Dean Wilkinson, 36 tuổi - bị bắt giữ tại cùng địa điểm vì mang theo thiết bị nghi là kích nổ và tuyên bố có bom trong ba lô. Đội gỡ bom đã phải vào cuộc, và người này sau đó bị truy tố vì đưa tin giả để gây phản ứng khẩn cấp.

DHS cho biết các cơ quan liên bang gần đây liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công. Trước vụ việc ở Dallas, đã có hai vụ xả súng khác nhắm vào các cơ sở của Bộ tại Texas trong năm nay.

Ngày 4/7, một cảnh sát bị bắn vào cổ trong một vụ phục kích tại trung tâm ICE ở Alvarado. Ba ngày sau, một tay súng khác tấn công trụ sở Tuần tra Biên giới Mỹ ở McAllen, khiến ba người bị thương. Nghi phạm bị tiêu diệt sau đó.

Xe cảnh sát và xe cứu thương đậu bên ngoài một cơ sở ICE nơi xảy ra vụ xả súng ở Dallas, bang Texas, Mỹ, ngày 24/9. Ảnh: Cơ quan giao thông Texas.

Trong một diễn biến khác ngày 15/8, văn phòng ICE tại New York cũng nhận được thư đe dọa kèm bột trắng - dù sau đó được xác định là vô hại - cùng nhiều phong bì có nội dung công kích ICE.

Tại San Francisco, một người biểu tình bị buộc tội tấn công nhân viên ICE và phá hoại tài sản liên bang. Người này còn bị cáo buộc đe dọa hành hung cảnh sát và gia đình họ.

Ông Trump lên án

Ngay sau vụ xả súng, Tổng thống Donald Trump đã lên án gay gắt trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc “cánh tả cực đoan” đang kích động bạo lực chống lại các cơ quan thực thi pháp luật. Ông cho rằng việc so sánh nhân viên ICE với phát xít hay kêu gọi giải thể cơ quan này đã tạo ra "một môi trường thù hận nguy hiểm".

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ ký sắc lệnh hành pháp trong tuần này nhằm "triệt phá các mạng lưới khủng bố nội địa", song không đưa ra bằng chứng cụ thể cho thấy các nhóm cánh tả có liên quan trực tiếp đến các vụ tấn công gần đây.

Bài đăng trên Truth Social của ông Trump.

Phó Tổng thống JD Vance và các quan chức Nhà Trắng cũng đã đồng loạt chỉ trích các phát ngôn từ các chính trị gia đảng Dân chủ, cho rằng ngôn từ chống ICE đang vượt giới hạn và kích động bạo lực.

Trong khi đó, một số người thân của nghi phạm cho biết họ không hề hay biết về tư tưởng chính trị hay ý định tấn công của Joshua Jahn. “Tôi không nghĩ em trai mình có động cơ chính trị gì”, anh trai của nghi phạm nói với Reuters.

Cơ quan ICE trở thành tâm điểm tranh cãi kể từ khi chính quyền Trump đẩy mạnh chiến dịch trục xuất người nhập cư không giấy tờ. Nhiều cơ sở ICE trên toàn nước Mỹ liên tục đối mặt với các cuộc biểu tình, chỉ trích và đôi khi là xung đột.

Tại một cơ sở ICE gần Chicago, hàng rào đã được dựng lên sau khi xảy ra va chạm giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, khiến cả thị trưởng thành phố Evanston cũng bị thương nhẹ.