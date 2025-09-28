Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Nổ súng tại bang North Carolina, ít nhất 3 người thiệt mạng

  • Chủ nhật, 28/9/2025 16:43 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tối 28/9 tại quán bar ven sông ở thành phố Southport, bang North Carolina của Mỹ.

Cảnh sát cho biết đang thẩm vấn nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng tại quán American Fish Company. Giới chức thành phố kêu gọi người dân tránh xa khu vực này và ở trong nhà trong khi nhà chức trách tiến hành cuộc điều tra. Southport nằm gần cửa sông Cape Fear, cách thành phố Wilmington khoảng 50 km về phía Nam.

Thời gian gần đây, số vụ nổ súng gia tăng nhằm vào nhiều địa điểm vốn thường được coi là an toàn như các quán bar, nhà hàng, trung tâm mua sắm, trường học và nhiều địa điểm khác ở Mỹ. Theo tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive, từ đầu năm đến nay, ít nhất 320 vụ xả súng xảy ra tại nước này.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

TTXVN

nổ súng tại Mỹ Mỹ Sông Cape Fear Bang North Carolina Gun Violence Archive Nổ súng

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Xa sung o My hinh anh

Xả súng ở Mỹ

21:18 24/9/2025 21:18 24/9/2025

0

Ngày 24/9, một vụ nổ súng xảy ra tại văn phòng cơ quan di trú Mỹ ở Dallas, bang Texas, khiến 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương. Nghi phạm bắn tỉa sau đó đã tự sát.

Nghi pham am sat Charlie Kirk la thanh nien 22 tuoi hinh anh

Nghi phạm ám sát Charlie Kirk là thanh niên 22 tuổi

21:03 12/9/2025 21:03 12/9/2025

0

Theo một quan chức thực thi pháp luật được thông báo về cuộc điều tra, nghi phạm nổ súng giết Charlie Kirk được xác định là Tyler Robinson, 22 tuổi, đến từ Utah.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý