Nghi phạm ám sát Charlie Kirk là thanh niên 22 tuổi

Theo một quan chức thực thi pháp luật được thông báo về cuộc điều tra, nghi phạm nổ súng giết Charlie Kirk được xác định là Tyler Robinson, 22 tuổi, đến từ Utah.

Nhà chức trách Mỹ ngày 12/9 xác nhận nghi phạm trong vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk là Tyler Robinson, 22 tuổi, theo hai nguồn tin am hiểu cuộc điều tra.

Một quan chức thực thi pháp luật cho biết cha của Robinson đã nhận ra con trai mình từ những bức ảnh do cơ quan chức năng công bố.

Người cha đã khuyên Robinson tự ra đầu thú, đồng thời liên hệ với một mục sư trẻ để hỗ trợ. Sau đó, vị mục sư này đã gọi cho lực lượng US Marshals, dẫn tới việc Robinson bị bắt giữ.

Giám đốc FBI Kash Patel, bên cạnh đại diện Sở An ninh Công cộng Utah Beau Mason và Thống đốc Utah Spencer Cox, phát biểu trong cuộc họp báo công bố chi tiết về nghi phạm trong vụ xả súng nhằm vào ông Charlie Kirk ngày 12/9 . Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp báo ngày 12/9, Thống đốc bang Utah Spencer Cox khẳng định: “Chúng tôi đã bắt được hắn. Tối 11/9, một thành viên trong gia đình của Tyler Robinson đã liên lạc với bạn bè và cung cấp thông tin rằng Robinson từng thừa nhận hoặc ám chỉ mình chính là kẻ gây ra vụ việc. Sau đó, cảnh sát hạt Washington đã vào cuộc và tiến hành bắt giữ”.

Thống đốc Utah Spencer Cox cho biết thêm, cơ quan điều tra đã đối chiếu hình ảnh Robinson xuất hiện trong video giám sát với bộ quần áo hắn mặc khi bị bắt giữ.

Hình ảnh nghi phạm mặc áo đen tại hiện trường.

Nghi phạm đi đến khuôn viên trường vào sáng 11/9 bằng chiếc Dodge Challenger, mặc áo thun màu đỏ mận, quần short sáng màu, đội mũ đen in logo trắng và mang giày sáng màu. Khi bị bắt, Robinson mặc trang phục “trùng khớp” với hình ảnh trên camera.

Một thành viên trong gia đình khai với điều tra viên rằng Robinson những năm gần đây ngày càng quan tâm đến chính trị. Trong bữa tối trước ngày 10/9, Robinson nhắc đến việc Charlie Kirk sắp đến Đại học Utah Valley và bày tỏ sự căm ghét với quan điểm của ông. Người này cũng cho rằng Kirk “gieo rắc sự hận thù”.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra tìm thấy nhiều vỏ đạn chưa bắn với các dòng khắc kỳ lạ. Một vỏ đạn ghi: “Này tên phát xít! Bắt lấy!”, vỏ khác khắc câu hát “Bella Ciao” nổi tiếng, một vỏ khác có dòng chữ mang tính chế giễu: “Nếu bạn đọc được điều này, bạn là gay, haha”.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cuộc điều tra đã nhận về hơn 11.000 đầu mối chỉ trong vòng một ngày sau lời kêu gọi từ công chúng. Ông nhấn mạnh nghi phạm đã bị bắt chỉ sau 33 giờ kể từ khi vụ ám sát xảy ra. Patel cảm ơn sự phối hợp của chính quyền bang và đặc biệt là sự hỗ trợ từ người dân.

Hoa tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk được đặt bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Berlin, Đức. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát trưởng hạt Utah, Mike Smith, gửi lời tri ân: “Điều quan trọng nhất là cảm ơn công chúng, những người đã cầu nguyện và lan tỏa sự tích cực. Chính những lời cầu nguyện ấy đã giúp chúng tôi vững vàng vượt qua”.

Thống đốc Cox khẳng định vụ sát hại Charlie Kirk không chỉ nhằm vào một cá nhân. “Đây là cuộc tấn công vào tất cả chúng ta, vào lý tưởng dân chủ Mỹ. Bạo lực chính trị là dạng bạo lực nguy hiểm nhất, vì nó phá hoại khả năng đối thoại và tranh luận an toàn trong xã hội", ông nhấn mạnh.

Giới chức liên bang và bang Utah khẳng định, cho đến nay không có dấu hiệu cho thấy sẽ có thêm nghi phạm nào khác bị bắt giữ. Ông Cox nói: “Hiện chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào dẫn đến khả năng sẽ có thêm người bị bắt. Về động cơ, tôi xin phép không bình luận thêm”.

Vụ việc gây chấn động nước Mỹ khi Charlie Kirk, 31 tuổi, nhà hoạt động chính trị bảo thủ có ảnh hưởng và đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, bị bắn chết khi đang thuyết trình tại một trường đại học ở Utah hôm 10/9.

Hiện giới chức đang tiếp tục thu thập chứng cứ để chuẩn bị cho tiến trình truy tố.

