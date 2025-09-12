TT Trump: Nghi phạm sát hại nhà hoạt động Kirk đã bị bắt

Ngày 12/9, Tổng thống Donald Trump cho biết nghi phạm trong vụ xả súng nhằm vào Charlie Kirk đã “bị bắt giữ”.

Nghi phạm xả súng vào nhà hoạt động Charlie Kirk. Ảnh: Reuters

“Tôi nghĩ với mức độ chắc chắn rất cao là chúng tôi đã bắt được hắn”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News.

Ông cho biết có người “rất thân cận với nghi phạm đã tố giác” và thông tin chính thức sẽ được công bố sau đó trong ngày.

Theo lời ông Trump, quá trình này liên quan đến một mục sư. Người này sau đó đã nhờ đến một người bạn làm trong lực lượng thực thi pháp luật. Người bạn này vốn là bạn thân của một nhân viên cảnh sát liên bang cấp cao và từ đó vụ việc được chuyển tiếp đến cha của nghi phạm.

Khi được hỏi liệu người cha có biết gì về hành vi phạm tội bị cáo buộc của con trai hay không, Tổng thống Trump từ chối tiết lộ.

Ông Trump cho biết thêm: “Chúng tôi đã có trong tay người mà chúng tôi tin là kẻ cần tìm. Hắn đã tự lái xe đến trụ sở cảnh sát và đang ở đó”.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng “mọi chuyện vẫn có thể thay đổi”.

FBI tung video nghi phạm ám sát đồng minh ông Trump Theo tường thuật của Ủy viên Sở An toàn Công cộng Utah Beau Mason trong cuộc họp báo tối 11/9, đoạn video cho thấy nghi phạm vụ ám sát ông Charlie Kirk đã chạy trên mái một tòa nhà trong khuôn viên Đại học Utah Valley trước khi nhảy xuống đất.

Văn phòng Thống đốc bang Utah thông báo, các quan chức liên bang và bang sẽ tổ chức họp báo vào lúc 9h sáng (giờ địa phương) về cuộc truy lùng nghi phạm đã sát hại nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk.

Dự kiến tham dự có Thống đốc Utah Spencer J. Cox, Giám đốc FBI Kash Patel, Giám đốc Cơ quan An toàn Công cộng Utah Beau Mason và Đặc vụ phụ trách FBI Robert Bohls.

Trước đó, giới chức đã công bố hình ảnh ghi lại cảnh nghi phạm bỏ trốn sau khi Charlie Kirk bị sát hại, đồng thời kêu gọi công chúng hỗ trợ truy tìm.

Khoảnh khắc nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk bị ám sát khi đang diễn thuyết tại tại một sự kiện ở Đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah ngày 10/9. Ảnh: Reuters.

Truyền thông đưa tin, ông Kirk đã bị bắn vào cổ khi đang diễn thuyết trước các sinh viên ở Đại học Utah Valley hôm 10/9. Nghi phạm thực hiện vụ ám sát đã nổ súng từ một tòa nhà nằm cách vị trí diễn thuyết khoảng 180 m, khoảng 20 phút sau khi ông Kirk có bài phát biểu trước đám đông.

Phát ngôn viên của trường cho biết ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi. Ngoài ông Kirk, không có ai thiệt mạng trong sự kiện này.

Charlie Kirk là một gương mặt có ảnh hưởng không chỉ về mặt truyền thông mà còn trong chính giới Mỹ. Cái chết đột ngột của ông Kirk trong vụ nổ súng tại Đại học Utah Valley vào tháng 9/2025 đã gây chấn động chính trường Mỹ. Nhiều đảng viên Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ cũng như các chính khách nước ngoài công khai lên án vụ việc trên mạng xã hội.