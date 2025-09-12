Mỹ công bố video về nghi phạm ám sát đồng minh của ông Trump

Một đoạn video mới liên quan đến nghi phạm trong vụ xả súng sát hại ông Charlie Kirk (31 tuổi) - đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump kiêm Giám đốc điều hành tổ chức Turning Point USA, đã được công bố hôm 11/9.

Một đoạn video giám sát được công bố đã hé lộ hình ảnh một người đàn ông bị tình nghi liên quan đến vụ ám sát Charlie Kirk, khập khiễng bước đi trong một khu dân cư ở bang Utah ngay sau khi vụ nổ súng xảy ra.

Trong đoạn băng, nghi phạm mặc áo sơ mi dài tay màu đen, đội mũ đen, đeo kính râm và mang ba lô. Hình ảnh này trùng khớp với chân dung do cơ quan thực thi pháp luật công bố trước đó về người đàn ông bị truy nã, từng được ghi lại khi đang bước xuống cầu thang tại Đại học Utah Valley - nơi ông Kirk bị bắn chết trong lúc diễn thuyết.

Một clip khác cho thấy nghi phạm xuất hiện phía sau một tòa nhà, quan sát hai người đi ngang qua trước khi chạy vội ra đường.

Theo tường thuật của Ủy viên Sở An toàn Công cộng Utah Beau Mason trong cuộc họp báo tối 11/9, đoạn video cho thấy nghi phạm chạy trên mái một tòa nhà trong khuôn viên Đại học Utah Valley trước khi nhảy xuống đất.

Trước đó, hình ảnh từ camera giám sát ghi lại đối tượng mặc áo in lá cờ Mỹ cùng hình đại bàng.

Hiện nghi phạm vẫn chưa được xác định danh tính. Giới chức Mỹ đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng nếu phát hiện manh mối liên quan. Cơ quan điều tra cũng treo thưởng 100.000 USD cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc xác định và bắt giữ kẻ nổ súng.

Truyền thông đưa tin, ông Kirk đã bị bắn vào cổ khi đang diễn thuyết trước các sinh viên ở Đại học Utah Valley hôm 10/9. Nghi phạm thực hiện vụ ám sát đã nổ súng từ một tòa nhà nằm cách vị trí diễn thuyết khoảng 180m, khoảng 20 phút sau khi ông Kirk có bài phát biểu trước đám đông. Phát ngôn viên của trường cho biết ông được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi. Ngoài ông Kirk, không có ai thiệt mạng trong sự kiện này.

Charlie Kirk là một gương mặt có ảnh hưởng không chỉ về mặt truyền thông mà còn trong chính giới Mỹ. Cái chết đột ngột của ông Kirk trong vụ nổ súng tại Đại học Utah Valley vào tháng 9/2025 đã gây chấn động chính trường Mỹ. Nhiều đảng viên Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ cũng như các chính khách nước ngoài công khai lên án vụ việc trên mạng xã hội.