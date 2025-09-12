Loạt vụ ám sát chính trị rúng động nước Mỹ trong một năm qua

Trong vòng hơn một năm, nước Mỹ liên tiếp chứng kiến những vụ ám sát gây chấn động, từ cựu tổng thống, nghị sĩ, đến các nhà hoạt động chính trị.

Ngày 10/9, cả nước Mỹ chấn động khi nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, người đồng sáng lập tổ chức Turning Point USA, bị bắn hạ ngay tại một hội trường ở bang Utah. Phát súng vang lên trước hàng nghìn sinh viên đã biến buổi thảo luận thành thảm kịch, để lại nỗi ám ảnh chưa nguôi trong dư luận.

Tuy nhiên, đây không phải là sự kiện đơn lẻ. Trong hơn một năm qua, từ các nghị sĩ bang Minnesota, những khu phố Chicago, đến sân golf riêng của cựu tổng thống, nước Mỹ liên tục chứng kiến những vụ ám sát và bạo lực.

Hàng loạt vụ việc nối tiếp nhau trong khoảng thời gian ngắn tại Mỹ đặt ra thách thức lớn cho lực lượng an ninh trong việc bảo đảm an toàn cho các chính trị gia cũng như những nhân vật của công chúng.

Hai lần “thoát chết” của ông Trump

Ngày 13/7/2024, tại Butler - một thị trấn nhỏ ở bang Pennsylvania - cựu Tổng thống Donald Trump bước lên sân khấu như bao cuộc vận động tranh cử trước đó. Ông tự tin trình bày một biểu đồ về tình hình nhập cư, chỉ trích thành tích của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Nhưng chỉ vài phút sau, hàng loạt tiếng súng vang lên. Ông Trump nghiêng đầu sang phải để xem biểu đồ thì một viên đạn sượt qua tai ông.

Ngay lập tức hỗn loạn xảy ra. Lính cứu hỏa Corey Comperatore thiệt mạng, hai ứng viên David Dutch và James Copenhaver bị thương phải nhập viện.

Một viên đạn đột nhiên lao tới và sượt qua tai của ông Trump khi ông đang phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania ngày 13/7. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin được thông báo sau đó, kẻ nổ súng là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đã bắn 8 phát từ mái nhà, trong đó một viên sượt qua tai ông Trump. Cho đến nay, FBI vẫn chưa xác định được động cơ cụ thể.

Theo thông tin điều tra, Crooks là một kẻ “cô độc”, từng bị bắt nạt và có thể mắc chứng rối loạn tâm thần chưa được chẩn đoán, Fox News cho biết.

Chỉ hai tháng sau, ngày 15/9, ông Trump tiếp tục trở thành mục tiêu của một vụ ám sát khác khi một tay súng ủng hộ Ukraine, trang bị vũ khí hạng nặng, bị phát hiện bên ngoài câu lạc bộ golf của ông tại West Palm Beach, Florida. Nghi phạm là Ryan Routh đã ngay lập tức bị Mật vụ Mỹ bắt giữ.

Theo cáo trạng, Routh đã mang theo súng trường, ẩn nấp gần lỗ số 6 tại sân Trump International Golf Club, với ý định bắn ông Trump trong một vòng golf vào giai đoạn nước rút của chiến dịch tranh cử năm 2024.

Bạo lực ở Illinois

Ngày 18/12/2024, nhà bình luận chính trị cánh hữu Nick Fuentes cho biết một kẻ mang súng ngắn, nỏ và thiết bị gây cháy đã xuất hiện tại nhà riêng của ông

Theo hãng AP, vụ việc xảy ra lúc gần nửa đêm tại căn nhà của Fuentes ở ở Berwyn, Illinois. Khi đang phát sóng trực tuyến, ông bất ngờ phát hiện một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cửa, đội mũ bảo hiểm, mang ba lô và vũ khí. Camera giám sát ghi lại cảnh kẻ này gõ cửa và gọi lớn: “Yo, Nick!”.

Sau đó, đối tượng bỏ đi và bị cảnh sát truy đuổi qua nhiều khu phố. Trong lúc bỏ chạy, hắn đã bắn chết hai con chó của người dân địa phương. Cuộc rượt đuổi kết thúc khi nghi phạm nổ súng vào cảnh sát và bị bắn hạ ngay tại sân sau một ngôi nhà.

Cảnh sát xác định danh tính nghi phạm là John Lyons, 24 tuổi, cư trú tại Westchester. Lyons được cho là thủ phạm của vụ thảm sát ba người trong cùng ngày tại Mahomet, Illinois, khiến ba thành viên gia đình Mason thiệt mạng.

Chính khách Minnesota ngã xuống ngay tại nhà riêng

Đêm 14/6/2025, nghị sĩ bang Minnesota Melissa Hortman, Chủ tịch Hạ viện bang, cùng chồng bị sát hại ngay tại nhà riêng.

Theo tờ People, hung thủ mặc trang phục giả dạng nhân viên công lực để đột nhập. Chỉ trong ít phút, Hortman cùng chồng bị bắn chết. Cùng thời điểm, thượng nghị sĩ bang John Hoffman và vợ cũng bị tấn công, bị thương nặng nhưng may mắn sống sót.

Hình ảnh tưởng niệm bà Melissa Hortman và chồng tại thành phố St. Louis, bang Minnesota. Ảnh: Reuters.

Hortman, 55 tuổi, là một trong những nữ chính trị gia quyền lực của bang, từng giữ chức Chủ tịch Hạ viện trong nhiều nhiệm kỳ. Bà được biết đến với phong cách thẳng thắn và những chính sách ủng hộ quyền lao động. Cái chết của bà không chỉ khiến cộng đồng chính trị Minnesota chao đảo mà còn để lại cú sốc sâu sắc trong lòng cử tri.

Các tuyến phố quanh ngôi nhà của bà Hortman sáng rực ánh đèn xe cảnh sát đêm hôm đó. Người dân tụ tập, nhiều người bật khóc khi nghe tin dữ, cho thấy mức độ gắn bó của vị nghị sĩ với cộng đồng địa phương.

Phát súng giữa hội trường hướng tới Charlie Kirk

Ngày 10/9/2025, trong lúc Charlie Kirk - người đồng sáng lập tổ chức bảo thủ Turning Point USA - đang trả lời câu hỏi trước khoảng 3.000 sinh viên tại Đại học Utah Valley, một loạt tiếng súng vang lên từ mái nhà gần đó. Kirk gục xuống trong sự hỗn loạn. Chỉ trong khoảnh khắc, một sự kiện chính trị - xã hội thường ngày biến thành hiện trường ám sát rúng động nước Mỹ.

Khoảnh khắc nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk bị ám sát khi đang diễn thuyết tại tại một sự kiện ở Đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah ngày 10/9. Ảnh: Reuters.

Sau đó, cảnh sát lập tức phong tỏa toàn bộ khuôn viên trường, hàng chục xe cứu thương khẩn cấp đưa nạn nhân cùng nhiều người bị thương ra ngoài.

Theo Reuters, cảnh sát xác định kẻ nổ súng hành động từ khoảng cách xa, sử dụng súng bắn tỉa. Cho đến nay, nghi phạm vẫn chưa bị bắt giữ.

Sự ra đi của Kirk gây chấn động trong giới chính trị và truyền thông Mỹ. Từ Nhà Trắng cho tới các nghị sĩ Quốc hội, nhiều người lên án vụ ám sát, coi đó là “hành vi khủng bố nhắm vào tiếng nói công khai”.

Thống đốc Utah gọi đây là một vụ “ám sát chính trị” nhằm trực diện vào một gương mặt bảo thủ nổi bật, vốn có tầm ảnh hưởng lớn trong giới trẻ Mỹ.