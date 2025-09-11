Ông Trump treo cờ rủ tưởng niệm đồng minh bị ám sát

Cái chết của Charlie Kirk - nhà sáng lập Turning Point, đồng minh thân cận của ông Trump - trong vụ xả súng tại Đại học Utah Valley khiến chính trường Mỹ bàng hoàng.

Ngày 10/9 (giờ địa phương), ông Charlie Kirk, 31 tuổi, là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời là nhà sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Turning Point cổ vũ chính trị bảo thủ, đã thiệt mạng sau một vụ xả súng chấn động tại khuôn viên Đại học Utah Valley (thành phố Orem, bang Utah), theo New York Times.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump xúc động viết: "Charlie Kirk vĩ đại, thậm chí huyền thoại, đã qua đời. Ông là người được tất cả yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi".

Nhà Trắng sau đó thông báo Tổng thống đã ra lệnh treo cờ rủ trên toàn nước Mỹ đến 18h ngày 14/9 để tưởng niệm ông Kirk.

Bài post tưởng niệm Charlie Kirk của ông Trump trên Truth Social.

Vụ việc cũng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên chính trường Mỹ. Cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đều lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực. Thống đốc California Gavin Newsom gọi đây là hành vi “kinh tởm, đê tiện và đáng bị nguyền rủa”.

Cựu Tổng thống Barack Obama cũng viết trên mạng xã hội: “Chúng ta chưa biết động cơ của kẻ nổ súng giết Charlie Kirk, nhưng loại bạo lực hèn hạ này không thể có chỗ trong nền dân chủ của chúng ta”.

Trên mạng xã hội, các đoạn video được lan truyền ghi lại khoảnh khắc bi kịch: khi Kirk đang phát biểu ngoài trời trước khoảng 3.000 sinh viên trong buổi tranh luận với chủ đề “Hãy chứng minh tôi sai”, tiếng súng bất ngờ vang lên. Ông gục xuống ngay trên sân khấu khi máu phun ra từ vùng cổ.

Người phát ngôn Đại học Utah Valley, bà Ellen Treanor, cho biết vụ nổ súng xảy ra khoảng 20 phút sau khi Kirk bắt đầu phần trình bày. Nghi phạm đã khai hỏa từ Trung tâm Losee - một tòa nhà cách hiện trường hơn 90m.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm hung thủ. Cuộc điều tra được phối hợp thực hiện bởi Cảnh sát thành phố Orem, Cảnh sát Đại học Utah Valley, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Sở An toàn Công cộng bang Utah. Khuôn viên trường đã bị phong tỏa, các lớp học buộc phải tạm ngưng.