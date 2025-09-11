FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump

FBI đã thả hai nghi phạm và mở rộng cuộc truy lùng hung thủ trong vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk ngay giữa sự kiện sinh viên tại Utah.

Hiện trường vụ ám sát Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley ngày 10/9. Ảnh: Reuters.

Trưa 10/9 (giờ địa phương), nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk đã bị ám sát bằng súng trong một sự kiện ngoài trời tại Đại học Utah Valley. Ông là nhà đồng sáng lập tổ chức thanh niên bảo thủ Turning Point USA và là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump.

Nhà hoạt động bảo thủ qua đời vài giờ sau khi được đưa vào Bệnh viện khu vực Timpanogos trong tình trạng nguy kịch.

Theo Sở An toàn Công cộng Utah (DPS), khoảng 3.000 người có mặt tại sự kiện khi Kirk bị trúng đạn vào lúc 12h20. Cảnh sát cho biết, kẻ nổ súng nhiều khả năng đã bắn từ mái nhà nhìn xuống khuôn viên trường.

“Để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc điều tra, chúng tôi chưa thể công bố thêm chi tiết”, thông cáo báo chí của DPS nêu.

Ngay sau vụ việc, hai người bị bắt giữ nhưng đã được trả tự do sau thẩm vấn, khi điều tra cho thấy họ không liên quan trực tiếp đến vụ ám sát. Giới chức thực thi pháp luật xác nhận đến tối cùng ngày chưa có ai bị giam giữ.

Tuy nhiên, một nguồn tin tiết lộ với AP rằng cơ quan điều tra đang tập trung vào một “nhân vật đáng chú ý mới”.

Theo DPS, George Zinn - người ban đầu bị coi là nghi phạm - đã được thả và chỉ bị cáo buộc tội cản trở điều tra. Nghi phạm thứ hai, Zachariah Qureshi, cũng được trả tự do sau khi thẩm vấn.

Thông cáo nhấn mạnh: “Hiện không có bằng chứng cho thấy hai người này liên quan đến vụ ám sát. Cuộc điều tra và truy bắt hung thủ vẫn đang tiếp diễn”.

Theo AP, George Zinn từng có tiền án vào năm 2013 khi ông này nhận tội vì gửi email đe dọa khủng bố tới ban tổ chức Marathon Salt Lake City, cảnh báo sẽ đặt bom ở vạch đích. Thống đốc bang Utah Spencer Cox đã lên án vụ việc, gọi đây là một “vụ ám sát chính trị”.

Ủy viên DPS bang Utah, Beau Mason, cũng khẳng định bằng chứng cho thấy kẻ tấn công chỉ nhằm vào Charlie Kirk.

Charlie Kirk thành lập Turning Point USA năm 2012 tại ngoại ô Chicago, khi mới 18 tuổi, cùng với William Montgomery - một nhà hoạt động thuộc phong trào Tea Party. Tổ chức này nhanh chóng mở rộng trên khắp các trường đại học Mỹ, với thông điệp ủng hộ giảm thuế và thu hẹp vai trò chính phủ.

Turning Point USA bước vào giai đoạn bùng nổ khi trở thành một trong những lực lượng sớm nhất và mạnh mẽ nhất hậu thuẫn cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2016. Thời điểm đó, Kirk còn trực tiếp làm trợ lý cho Donald Trump Jr.