Lộ thêm bằng chứng quan trọng trong vụ ám sát Charlie Kirk

Giới chức Utah thông báo đã đạt bước đột phá trong vụ ám sát ông Charlie Kirk khi thu giữ khẩu súng nghi dùng gây án và lần theo hành tung chi tiết của nghi phạm.

Ủy viên Sở An toàn Công cộng Utah Beau Mason phát biểu trong buổi họp báo ngày 11/9. Ảnh: CNN.

Tại cuộc họp báo ngày 11/9 (giờ địa phương), Ủy viên Sở An toàn Công cộng Utah, ông Beau Mason, cho biết nghi phạm xuất hiện trong khuôn viên trường đại học lúc 11h52 trưa. Camera giám sát ghi lại hình ảnh đối tượng di chuyển lên mái nhà, sau đó nhảy sang phía bên kia tòa nhà trước khi phóng chạy vào một khu dân cư lân cận để tẩu thoát, CNN đưa tin.

Ông Beau Mason cho hay cơ quan chức năng đã có “đoạn video chất lượng tốt” về đối tượng bị tình nghi là hung thủ. Tuy nhiên, giới chức chưa công bố vì còn đang áp dụng các công nghệ nhận dạng tiên tiến.

“Nếu các biện pháp này không thành công, chúng tôi sẽ nhờ đến sự hỗ trợ từ truyền thông và công chúng. Nhưng ở thời điểm này, chúng tôi tin tưởng vào khả năng nhận diện của mình”, ông Mason nói.

Ông Beau Mason cũng tiết lộ thêm nghi phạm đã “hòa lẫn khá tự nhiên trong môi trường đại học” và có vẻ ở độ tuổi sinh viên.

Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo đã thu giữ được khẩu súng nghi dùng để bắn ông Charlie Kirk.

Ông Robert Bohls - đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại thành phố Salt Lake - cho biết đây là một khẩu súng trường lên đạn tay, hỏa lực mạnh, được tìm thấy trong khu rừng nơi kẻ nổ súng bỏ trốn. Khẩu súng hiện đã được chuyển đi để giám định.

Ngoài vũ khí, lực lượng chức năng cũng thu được dấu giày, dấu bàn tay và cả vết hằn cẳng tay được cho là của nghi phạm. Toàn bộ sẽ được phân tích kỹ thuật hình sự để phục vụ điều tra.

Bên cạnh đó, theo một quan chức FBI, cơ quan điều tra tin rằng đối tượng là nam giới. Đặc vụ Robert Bohls nhấn mạnh thêm, FBI đã tiếp nhận hơn 130 nguồn tin từ người dân chỉ trong vòng 24 giờ và tất cả đều đang được xác minh.

Cuộc truy lùng thủ phạm vụ ám sát Charlie Kirk vẫn đang được triển khai khẩn trương, trong bối cảnh dư luận Mỹ rúng động và liên tục dõi theo từng diễn biến mới nhất.

Trước đó, vào trưa 10/9, nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk đã bị ám sát bằng súng trong một sự kiện ngoài trời tại Đại học Utah Valley. Ông là nhà đồng sáng lập tổ chức thanh niên bảo thủ Turning Point USA và là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump.