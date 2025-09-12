Khẩu súng trong vụ ám sát Charlie Kirk tiết lộ điều gì?

Khẩu súng Mauser cũ, được phát hiện gần hiện trường vụ nổ súng khiến nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk thiệt mạng, hé lộ chi tiết về vụ ám sát được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Một nghi phạm trong vụ bắn chết nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, mặc đồ đen, rời khuôn viên Đại học Utah Valley sau khi nhảy xuống từ mái tòa nhà tại Orem, Utah. Ảnh: FBI.

Ngày 11/9, các nhà điều tra Mỹ cho biết họ đã phát hiện một khẩu súng trường bolt-action có thể đã được sử dụng trong vụ bắn chết nhà hoạt động bảo thủ có ảnh hưởng Charlie Kirk.

Kirk, 31 tuổi, là tác giả sách, người dẫn podcast và đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, từng góp phần củng cố sự ủng hộ của cử tri trẻ đối với đảng Cộng hòa. Ông bị bắn một phát vào ngày 9/9 khi đang thuyết trình tại một trường đại học ở Utah, trong vụ việc mà ông Trump gọi là “một vụ ám sát tàn ác”.

Vũ khí được lực lượng điều tra thu hồi được quan chức FBI Robert Bohls mô tả là “một khẩu súng trường bolt-action công suất cao”. Khẩu súng này được tìm thấy trong một khu rừng gần hiện trường vụ nổ súng tại Utah.

Súng bolt-action thường chính xác hơn súng bán tự động, dù tốc độ bắn chậm hơn.

Ông Bohls, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Salt Lake City, cho biết khẩu súng đang được phân tích tại phòng thí nghiệm của FBI để tìm manh mối về vụ bắn và nghi phạm.

Ba quan chức thực thi pháp luật giấu tên tiết lộ với New York Times rằng khẩu súng thu hồi là mẫu Mauser cũ. Các phương tiện truyền thông Mỹ khác cũng dẫn nguồn tin cho biết đây là khẩu Mauser 30-06 nhập khẩu, bolt-action.

Các nhà điều tra còn phát hiện nhiều viên đạn, bao gồm một viên đã sử dụng trong buồng đạn của súng. Loại súng này thường được các xạ thủ và thợ săn sử dụng.

Nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra cho biết những hình khắc xuất hiện trên đạn tìm thấy và ý nghĩa của chúng vẫn đang được cơ quan chức năng phân tích.

Brad Garrett, cựu đặc vụ FBI, nhận định những bằng chứng ban đầu cho thấy nghi phạm đã lên kế hoạch vụ nổ súng một cách tỉ mỉ, bao gồm việc vứt bỏ vũ khí sát hại theo đường trốn chạy.

“Có lẽ hắn làm vậy vì không muốn bị nhìn thấy khi mang vũ khí, chạy qua khu dân cư hay đi bộ trong khu vực”, Garrett chia sẻ với ABC News.

Trong một buổi họp báo tối ngày 11/5, giới chức công bố video cho thấy nghi phạm trèo xuống mái tòa nhà, băng qua đường và di chuyển vào khu rừng gần khuôn viên, nơi lực lượng chức năng tìm thấy khẩu súng dùng trong vụ nổ súng.

