Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Khẩu súng trong vụ ám sát Charlie Kirk tiết lộ điều gì?

  • Thứ sáu, 12/9/2025 19:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khẩu súng Mauser cũ, được phát hiện gần hiện trường vụ nổ súng khiến nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk thiệt mạng, hé lộ chi tiết về vụ ám sát được lên kế hoạch tỉ mỉ.

am sat Charlie Kirk anh 1

Một nghi phạm trong vụ bắn chết nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, mặc đồ đen, rời khuôn viên Đại học Utah Valley sau khi nhảy xuống từ mái tòa nhà tại Orem, Utah. Ảnh: FBI.

Ngày 11/9, các nhà điều tra Mỹ cho biết họ đã phát hiện một khẩu súng trường bolt-action có thể đã được sử dụng trong vụ bắn chết nhà hoạt động bảo thủ có ảnh hưởng Charlie Kirk.

Kirk, 31 tuổi, là tác giả sách, người dẫn podcast và đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, từng góp phần củng cố sự ủng hộ của cử tri trẻ đối với đảng Cộng hòa. Ông bị bắn một phát vào ngày 9/9 khi đang thuyết trình tại một trường đại học ở Utah, trong vụ việc mà ông Trump gọi là “một vụ ám sát tàn ác”.

Vũ khí được lực lượng điều tra thu hồi được quan chức FBI Robert Bohls mô tả là “một khẩu súng trường bolt-action công suất cao”. Khẩu súng này được tìm thấy trong một khu rừng gần hiện trường vụ nổ súng tại Utah.

Súng bolt-action thường chính xác hơn súng bán tự động, dù tốc độ bắn chậm hơn.

Ông Bohls, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Salt Lake City, cho biết khẩu súng đang được phân tích tại phòng thí nghiệm của FBI để tìm manh mối về vụ bắn và nghi phạm.

Ba quan chức thực thi pháp luật giấu tên tiết lộ với New York Times rằng khẩu súng thu hồi là mẫu Mauser cũ. Các phương tiện truyền thông Mỹ khác cũng dẫn nguồn tin cho biết đây là khẩu Mauser 30-06 nhập khẩu, bolt-action.

Các nhà điều tra còn phát hiện nhiều viên đạn, bao gồm một viên đã sử dụng trong buồng đạn của súng. Loại súng này thường được các xạ thủ và thợ săn sử dụng.

Nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra cho biết những hình khắc xuất hiện trên đạn tìm thấy và ý nghĩa của chúng vẫn đang được cơ quan chức năng phân tích.

Brad Garrett, cựu đặc vụ FBI, nhận định những bằng chứng ban đầu cho thấy nghi phạm đã lên kế hoạch vụ nổ súng một cách tỉ mỉ, bao gồm việc vứt bỏ vũ khí sát hại theo đường trốn chạy.

“Có lẽ hắn làm vậy vì không muốn bị nhìn thấy khi mang vũ khí, chạy qua khu dân cư hay đi bộ trong khu vực”, Garrett chia sẻ với ABC News.

Trong một buổi họp báo tối ngày 11/5, giới chức công bố video cho thấy nghi phạm trèo xuống mái tòa nhà, băng qua đường và di chuyển vào khu rừng gần khuôn viên, nơi lực lượng chức năng tìm thấy khẩu súng dùng trong vụ nổ súng.

FBI tung video nghi phạm ám sát đồng minh ông Trump Theo tường thuật của Ủy viên Sở An toàn Công cộng Utah Beau Mason trong cuộc họp báo tối 11/9, đoạn video cho thấy nghi phạm vụ ám sát ông Charlie Kirk đã chạy trên mái một tòa nhà trong khuôn viên Đại học Utah Valley trước khi nhảy xuống đất.

Mỹ công bố video về nghi phạm ám sát đồng minh của ông Trump

Một đoạn video mới liên quan đến nghi phạm trong vụ xả súng sát hại ông Charlie Kirk (31 tuổi) - đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump kiêm Giám đốc điều hành tổ chức Turning Point USA, đã được công bố hôm 11/9.

6 giờ trước

Loạt vụ ám sát chính trị rúng động nước Mỹ trong một năm qua

Trong vòng hơn một năm, nước Mỹ liên tiếp chứng kiến những vụ ám sát gây chấn động, từ cựu tổng thống, nghị sĩ, đến các nhà hoạt động chính trị.

13 giờ trước

Lộ thêm bằng chứng quan trọng trong vụ ám sát Charlie Kirk

Giới chức Utah thông báo đã đạt bước đột phá trong vụ ám sát ông Charlie Kirk khi thu giữ khẩu súng nghi dùng gây án và lần theo hành tung chi tiết của nghi phạm.

23 giờ trước

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

ám sát Charlie Kirk Donald Trump Mỹ Pháp khẩu súng nghi phạm FBI bolt-action

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý