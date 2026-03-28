Wharton được săn đón

Tiền vệ Adam Wharton được cho là sẵn sàng chia tay Crystal Palace, mở ra cơ hội cho Real Madrid và MU.

Theo truyền thông Anh, Wharton lên kế hoạch rời Crystal Palace vào mùa hè 2026. Anh muốn bước lên một nấc thang mới trong sự nghiệp, ưu tiên gia nhập một đội bóng có suất dự Champions League để tiếp tục phát triển.

Phong độ ổn định giúp Wharton lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn. MU là một trong những CLB theo sát nhất. Đội chủ sân Old Trafford đang hướng đến mục tiêu trở lại Champions League. Họ xem Wharton là phương án thay thế dài hạn cho Casemiro.

Tương tự, Liverpool và Man City đang theo dõi tình hình của tiền vệ người Anh. Sự quan tâm từ các đội bóng hàng đầu khiến cuộc đua giành chữ ký của Wharton trở nên đáng chú ý.

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid cũng không đứng ngoài. Đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa xác định cần bổ sung tuyến giữa và sẽ tham gia thị trường chuyển nhượng hè. Thương vụ này tách biệt với trường hợp của Nico Paz, người nhiều khả năng trở lại Bernabeu.

Hiện Real Madrid chưa chốt mục tiêu cụ thể, nhưng Wharton nằm trong danh sách theo dõi. Việc cầu thủ chủ động muốn ra đi có thể giúp quá trình đàm phán thuận lợi hơn. Dù vậy, Crystal Palace không dễ nhượng bộ. Đội bóng London được cho là kỳ vọng thu về khoảng 100 triệu euro nếu để trụ cột ra đi.

Theo Daily Mail, Wharton từng được so sánh với Andrea Pirlo, Luka Modric và Toni Kroos. Điều đó cho thấy tiềm năng lớn của tiền vệ này, nhưng cũng đi kèm áp lực nếu anh cập bến một CLB hàng đầu châu Âu.

