Wharton được săn đón

  • Thứ bảy, 28/3/2026 21:02 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Tiền vệ Adam Wharton được cho là sẵn sàng chia tay Crystal Palace, mở ra cơ hội cho Real Madrid và MU.

Theo truyền thông Anh, Wharton lên kế hoạch rời Crystal Palace vào mùa hè 2026. Anh muốn bước lên một nấc thang mới trong sự nghiệp, ưu tiên gia nhập một đội bóng có suất dự Champions League để tiếp tục phát triển.

Phong độ ổn định giúp Wharton lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn. MU là một trong những CLB theo sát nhất. Đội chủ sân Old Trafford đang hướng đến mục tiêu trở lại Champions League. Họ xem Wharton là phương án thay thế dài hạn cho Casemiro.

Tương tự, Liverpool và Man City đang theo dõi tình hình của tiền vệ người Anh. Sự quan tâm từ các đội bóng hàng đầu khiến cuộc đua giành chữ ký của Wharton trở nên đáng chú ý.

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid cũng không đứng ngoài. Đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa xác định cần bổ sung tuyến giữa và sẽ tham gia thị trường chuyển nhượng hè. Thương vụ này tách biệt với trường hợp của Nico Paz, người nhiều khả năng trở lại Bernabeu.

Hiện Real Madrid chưa chốt mục tiêu cụ thể, nhưng Wharton nằm trong danh sách theo dõi. Việc cầu thủ chủ động muốn ra đi có thể giúp quá trình đàm phán thuận lợi hơn. Dù vậy, Crystal Palace không dễ nhượng bộ. Đội bóng London được cho là kỳ vọng thu về khoảng 100 triệu euro nếu để trụ cột ra đi.

Theo Daily Mail, Wharton từng được so sánh với Andrea Pirlo, Luka Modric và Toni Kroos. Điều đó cho thấy tiềm năng lớn của tiền vệ này, nhưng cũng đi kèm áp lực nếu anh cập bến một CLB hàng đầu châu Âu.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.

Casemiro rời MU

Tiền vệ người Brazil khẳng định không thay đổi kế hoạch chia tay MU sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

49 phút trước

Baleba rớt giá

Sự thiếu ổn định của Carlos Baleba buộc Brighton phải hạ mức định giá, mở ra cơ hội để MU tiếp cận tiền vệ này trong hè 2026.

9 giờ trước

MU chốt kế hoạch bổ nhiệm HLV trưởng

Ban lãnh đạo MU vẫn thận trọng trong việc tìm kiếm HLV trưởng dài hạn khi mùa giải 2025/26 chưa khép lại.

12 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hà Trang

Wharton Luka Modric Wharton Álvaro Arbeloa Kees Smit Nico Paz Vitinha

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

MU rộng cửa mua Tonali

MU rộng cửa mua Tonali

15 phút trước 21:04 28/3/2026

MU đang nắm lợi thế trong cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali so với đối thủ cùng thành phố là Man City.

Endrick lạc nhịp ở tuyển Brazil

Endrick lạc nhịp ở tuyển Brazil

44 phút trước 20:35 28/3/2026

Không được sử dụng trước Pháp, Endrick tụt lại trong cuộc đua giành vị trí trên hàng công tuyển Brazil trước thềm World Cup.

