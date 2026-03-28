MU chốt kế hoạch bổ nhiệm HLV trưởng

Ban lãnh đạo MU vẫn thận trọng trong việc tìm kiếm HLV trưởng dài hạn khi mùa giải 2025/26 chưa khép lại.

Carrick được ban lãnh đạo MU đánh giá cao. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Anh, đội chủ sân Old Trafford không vội vàng đưa ra quyết định, mà đang triển khai quy trình đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn thuyền trưởng phù hợp nhất. Trong bối cảnh đó, Carrick vẫn là phương án nghiêm túc sau khi gây ấn tượng mạnh trong vai trò tạm quyền.

Nhà cầm quân 44 tuổi giúp MU giành 7 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất. Kết quả này giúp "Quỷ đỏ" đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League và rộng cửa giành vé dự Champions League mùa tới.

Những kết quả tích cực khiến ban lãnh đạo đội bóng hài lòng và tin rằng quyết định bổ nhiệm Carrick thay Ruben Amorim hồi tháng 1 là đúng đắn.

Dù vậy, MU chưa có ý định bổ nhiệm chính thức Carrick trước khi mùa giải 2025/26 khép lại. Bài học từ trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer còn nguyên giá trị. Năm 2019, chiến lược gia người Na Uy được ký hợp đồng dài hạn sau chuỗi trận thăng hoa khi làm HLV tạm quyền, nhưng sau đó đội bóng sa sút và lỡ suất dự Champions League.

Carrick giúp MU tiến gần tấm vé Champions League. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh thị trường HLV không có nhiều lựa chọn nổi bật, Carrick đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất để tiếp tục dẫn dắt đội bóng. Trước đó, Oliver Glasner từng nằm trong tầm ngắm, song phong độ kém của Crystal Palace khiến khả năng này gần như không còn.

Một số cái tên đáng chú ý khác như Gareth Southgate, Roberto De Zerbi hay Thomas Frank cũng không còn nằm trong danh sách cân nhắc. Trong khi đó, những HLV hàng đầu như Xabi Alonso, Luis Enrique hay Thomas Tuchel đều có ràng buộc tương lai rõ ràng.

Với tình hình hiện tại, khả năng Carrick được trao cơ hội lâu dài ngày càng rõ ràng, nhưng MU vẫn sẽ chờ đến khi mùa giải khép lại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

