Warburg Pincus muốn cùng Việt Nam xây trung tâm dữ liệu công nghệ cao

Warburg Pincus - quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất thế giới - bày tỏ mong muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm dữ liệu công nghệ cao.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp ông Jeffey David Perlman - Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Warburg Pincus, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN. Ảnh: TTXVN.

Nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, ngày 22/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp ông Jeffey David Perlman - Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư Warburg Pincus, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN.

Chia sẻ với Chủ tịch nước Lương Cường, ông Jeffrey David Perlman cho biết Warburg Pincus hiện là quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất tại Việt Nam với số vốn hơn 2 tỷ USD . Một trong những lĩnh vực mà quỹ đã tập trung phát triển thời gian qua là xây dựng hạ tầng số.

Do đó, thay mặt quỹ, ông bày tỏ mong muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm dữ liệu công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam.

Thực tế, đây là quỹ đầu tư tư nhân lâu đời nhất thế giới, có trụ sở tại thành phố New York, Mỹ. Warburg Pincus không chỉ dẫn đầu Phố Wall mà còn là nhà đầu tư tăng trưởng toàn cầu hàng đầu, với hơn 115 tỷ USD được đầu tư vào hơn 1.000 công ty trên nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đề nghị Warburg Pincus sẽ tiếp tục có những đóng góp cụ thể vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Mỹ.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ các đề xuất, kiến nghị cụ thể của Warburg Pincus liên quan đến quá trình kêu gọi hợp tác đầu tư và đề nghị quỹ nghiên cứu, trao đổi cụ thể với các đối tác Việt Nam để triển khai các đề xuất đã nêu một cách thực chất, hiệu quả, mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực, tâm huyết đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Warburg Pincus. Chủ tịch nước tin tưởng rằng quỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò là đối tác đầu tư chiến lược, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.