Quỹ đầu tư nổi tiếng của SoftBank liên tục sa thải nhân sự

Tập đoàn SoftBank dự kiến cắt giảm gần 20% nhân sự của quỹ Vision Fund trên toàn cầu và chuyển nguồn lực sang các khoản đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn tại Mỹ.

Quỹ Vision Fund của tỷ phú Masayoshi Son sa thải 20% nhân sự để tập trung phát triển AI. Ảnh: Reuters.

Đây là đợt cắt giảm nhân sự lần thứ 3 của Vision Fund từ năm 2022. Hiện, quỹ đầu tư chủ lực của "ông lớn" Nhật Bản SoftBank có hơn 300 nhân viên trên toàn cầu, theo Reuters.

Đáng chú ý, đợt cắt giảm diễn ra sau khi quỹ công bố kết quả kinh doanh quý tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2021, nhờ lợi nhuận từ các khoản đầu tư như Nvidia và công ty thương mại điện tử Hàn Quốc Coupang.

Trong cuộc họp công bố lợi nhuận tháng 8, CFO Yoshimitsu Goto cho biết công ty đang nắm giữ khoản tiền mặt "rất an toàn" 4 nghìn tỷ yen (tương đương 27 tỷ USD ).

Động thái mới nhất cho thấy quỹ đầu tư của tỷ phú Masayoshi Son đang dần rút khỏi những khoản đầu tư liên quan đến khởi nghiệp.

Trong khi đó, đội ngũ còn lại sẽ tập trung nhiều hơn vào các sáng kiến AI đầy tham vọng của ông Son, bao gồm dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD - kế hoạch xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu khổng lồ tại Mỹ hợp tác cùng OpenAI.

Người phát ngôn của Vision Fund lên tiếng xác nhận việc cắt giảm nhân sự và cho biết quỹ liên tục điều chỉnh tổ chức để thực hiện tốt nhất các chiến lược dài hạn. Cũng theo người này, Vision Fund đặt niềm tin cao vào AI và các công nghệ đột phá, đồng thời tạo ra giá trị bền vững cho các bên liên quan.

Việc tái cơ cấu cho thấy phong cách đặc trưng của ông Son - "rủi ro cao, phần thưởng lớn", thay vì mô hình đầu tư mạo hiểm trải rộng như giai đoạn trước.

Vision Fund cũng buộc phải giảm rủi ro, bán tài sản và xây dựng lại uy tín sau những khoản lỗ hàng tỷ USD từ phi vụ đặt cược đình đám vào startup về co-working space WeWork.

Trong 12 tháng qua, ông Son đã đầu tư 9,7 tỷ USD vào OpenAI thông qua Vision Fund 2 - quỹ hiện quản lý khoảng 65,8 tỷ USD .

SoftBank cũng đang xây dựng một chiến lược hạ tầng thâm dụng vốn xoay quanh "viên ngọc quý" của mình - công ty thiết kế chip Arm. Tập đoàn đã mua lại các hãng chip Graphcore, Ampere Computing, đồng thời đầu tư vào Intel và Nvidia.

Chiến lược trên nhằm xây dựng hệ sinh thái bao trùm chip, trung tâm dữ liệu và mô hình để hỗ trợ cho các ứng dụng AI trong tương lai.

Tuy nhiên, chiến lược thâm dụng vốn này mang theo một số rủi ro khi gần đây, dự án Stargate tại Mỹ và liên doanh tương tự với OpenAI tại Nhật Bản liên tục bị trì hoãn.