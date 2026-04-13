Vụ xả súng chết người gây rúng động bóng đá châu Phi

  • Thứ hai, 13/4/2026 17:32 (GMT+7)
Vụ tấn công vũ trang nghiêm trọng nhằm vào xe buýt của CLB Berekum Chelsea khiến một cầu thủ thiệt mạng và nhiều thành viên phải tháo chạy vào rừng để thoát thân.

Frimpong qua đời khi bị bắn trúng vùng đầu.

Theo xác nhận từ Liên đoàn Bóng đá Ghana (GFA), tiền đạo cánh Dominic Frimpong tử vong sau khi trúng đạn trong vụ xả súng xảy ra tối 12/4 (giờ địa phương). Vụ việc diễn ra trên tuyến đường Bepani - Ghwasu, khu vực Ahirezu, khi một nhóm tay súng chặn xe buýt của đội đang trên đường trở về sau trận đấu tại giải Ngoại hạng Ghana trên sân Samartex.

Các nguồn tin địa phương cho biết, trong lúc tài xế cố gắng lùi xe để thoát khỏi tình huống nguy hiểm, nhóm tấn công nổ súng liên tiếp. Frimpong bị bắn trúng vùng đầu và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Cầu thủ mới 20 tuổi là nạn nhân duy nhất được xác nhận thiệt mạng tính đến thời điểm hiện tại.

Trong cơn hoảng loạn, nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện buộc phải rời khỏi xe, chạy vào khu rừng gần đó để tìm nơi ẩn náu. Truyền thông Ghana tiết lộ vẫn còn một số người chưa thể liên lạc sau vụ việc, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của các thành viên trong đội.

GFA bày tỏ sự bàng hoàng và tiếc thương trước sự ra đi của Frimpong. "Chúng tôi sốc và đau buồn khi nhận tin về cái chết của Dominic Frimpong, cầu thủ của Berekum Chelsea", GFA nhấn mạnh, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình, đồng đội, ban huấn luyện và toàn thể CLB trong thời khắc khó khăn.

Vụ tấn công gây chấn động toàn bộ nền bóng đá Ghana và cả châu Phi, đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về vấn đề an ninh cho các đội bóng khi di chuyển.

Hiểu Phong

