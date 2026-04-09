Làn sóng đổi quốc tịch thi đấu ở châu Phi trước World Cup 2026

Sức hút World Cup 2026 khiến hàng loạt ngôi sao ở châu Âu chọn khoác áo các đội tuyển châu Phi.

Diop từ bỏ cơ hội lên tuyển Pháp để dự World Cup 2026 cùng Morocco.

Làn sóng cầu thủ đổi màu áo để dự World Cup 2026 đang bùng nổ tại châu Phi. Đợt tập trung tháng 3 vừa qua trở thành cơ hội vàng để các đội tuyển hoàn tất việc thuyết phục những tài năng mang 2 dòng máu.

Tuyển Morocco gây chú ý với thương vụ Issa Diop. Trưởng thành trong hệ thống trẻ Pháp và nhiều lần khẳng định chỉ khoác áo "Les Bleus", trung vệ 29 tuổi cuối cùng chọn quê mẹ. Kinh nghiệm dày dạn tại Premier League giúp ngôi sao Fulham nâng tầm hàng thủ Morocco, đặc biệt sau màn thể hiện ấn tượng trong chiến thắng trước Paraguay.

Không kém cạnh, tuyển Senegal chiêu mộ thành công Mamadou Diakhon của Club Brugge. Đây là tài năng từng khoác áo U20 Pháp. Tương tự, tuyển Bờ Biển Ngà thuyết phục Elye Wahi của Eintracht Frankfurt từ bỏ cơ hội lên tuyển Pháp.

Trường hợp đáng chú ý khác là tuyển Ai Cập với Haissem Hassan của CLB Real Oviedo. Trong bối cảnh Mohamed Salah vắng mặt, tiền vệ sinh ra tại châu Âu phần nào chứng minh tiềm năng kế thừa vai trò thủ lĩnh trong tương lai.

Trong khi đó, tuyển Tunisia gây bất ngờ khi thuyết phục thành công Rani Khedira, em trai của Sami Khedira. Trước đó, cầu thủ thuộc biên chế Union Berlin liên tục từ chối Tunisia để chờ cơ hội lên tuyển Đức. Ở tuyển Algeria, các tân binh như Adil Aouchiche (Schalke 04) hay Fares Ghedjemis (Frosinone) cũng tạo dấu ấn.

Rõ ràng World Cup 2026 đang trở thành thỏi nam châm giúp bóng đá châu Phi thu hút nguồn lực chất lượng từ khắp châu Âu. Trong cuộc chiến khốc liệt ở ngày hội lớn nhất hành tinh, việc đổi màu áo là chiến lược sống còn của nhiều đội tuyển.