Cựu sao World Cup đi cướp sau ngày giải nghệ

  • Thứ tư, 8/4/2026 21:03 (GMT+7)
Christian Lara, từng dự World Cup 2006, bị bắt sau vụ cướp bất thành tại Quito, gây chấn động bóng đá Ecuador.

Christian Lara gây ấn tượng khi lọt vào nhóm cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất thế giới.

Cựu tiền vệ đội tuyển Ecuador, Christian Lara bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị cáo buộc liên quan đến một vụ cướp có vũ trang bất thành tại thủ đô Quito.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đoạn video ghi lại cảnh can thiệp của lực lượng chức năng được phát trên truyền hình quốc gia.

Theo xác nhận từ cảnh sát, tổng cộng 6 đối tượng tham gia vào vụ cướp nhằm vào một cửa hàng công nghệ tại khu La Magdalena.

Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, qua đó ngăn chặn hành vi phạm tội. Bốn nghi phạm bị bắt giữ, trong đó có Lara.

Hình ảnh do cảnh sát công bố cho thấy Lara, biệt danh "Diablito", xuất hiện trong nhóm bị bắt với trang phục quần tối màu và áo hoodie đỏ đen.

Đoạn video từ hiện trường ghi lại cảnh anh bị khống chế khi đang ngồi trong chiếc xe được cho là phương tiện tẩu thoát bên ngoài cửa hàng.

Tình huống trở nên căng thẳng khi đám đông tụ tập bên ngoài có hành vi tấn công Lara. Cảnh sát phải sử dụng lực lượng vũ trang để bảo vệ nghi phạm trước khi đưa lên xe tuần tra. Trước đó, một cuộc đấu súng đã xảy ra giữa nhóm đối tượng và lực lượng chức năng.

Cảnh sát trưởng Pablo Lastra cho biết cơ quan điều tra đã thu giữ 3 khẩu súng, bao gồm một khẩu súng tự chế, cùng nhiều vỏ đạn và thiết bị điện tử. Ông cũng xác nhận việc truy tố sẽ do phía công tố quyết định trong thời gian tới.

Christian Lara từng có 28 lần khoác áo đội tuyển Ecuador. Anh ra mắt năm 2001 và góp dấu ấn trong chiến thắng 2-0 trước Argentina tại vòng loại World Cup 2006.

Ở giải đấu tại Đức năm đó, Lara là cầu thủ thấp nhất với chiều cao 1,62 m, nhưng từng được xem là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá Ecuador.

Đào Trần

World Cup Christian Lara Ecuador Cướp

    Kane phả hơi nóng vào cuộc đua Quả bóng Vàng

    Trở lại sau chấn thương với một siêu phẩm, Harry Kane không chỉ giúp Bayern Munich chiến thắng mà còn khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho Quả bóng Vàng.

    Nghịch lý David Raya

    Phong độ đỉnh cao trong màu áo Arsenal đang đặt David Raya vào vị thế khó tin: hay bậc nhất châu Âu nhưng chưa chắc có suất bắt chính ở tuyển Tây Ban Nha.

