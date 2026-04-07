Đội bóng nhập tịch cả đội hình dự World Cup

Sau khi giành vé dự World Cup 2026, CH Congo lập tức triển khai chiến lược nâng cấp đội hình bằng làn sóng nhập tịch quy mô lớn.

CH Congo muốn có sự trở lại ấn tượng ở World Cup.

Tấm vé đến World Cup 2026 không chỉ mang ý nghĩa lịch sử với CH Congo, mà còn mở ra tham vọng vượt xa việc "góp mặt cho đủ".

Lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau kỳ World Cup 1974 dưới tên Zaire, đội bóng châu Phi đang chuẩn bị cho một bước tiến mới.

Đội tuyển do HLV Sebastien Desabre dẫn dắt hiện sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu. Ngoài Mpemba, Mokaou (Lille) và Bakambu (Real Betis), những cái tên như Yoan Wissa, Cedric Bakambu hay Aaron Wan-Bissaka mang lại nền tảng chất lượng.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá CH Congo nhận thức rõ những hạn chế còn tồn tại và đã nhanh chóng lên kế hoạch cải tổ lực lượng.

Theo thông tin từ Marca, một danh sách khoảng 10 cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển đang được theo dõi. Đây đều là những gương mặt đang thi đấu tại các CLB châu Âu như Warren Bondo (Cremonese), Willy Kambwala (Villarreal), Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt), Ezekiel Panzuzi (Leipzig), Samuel Mbangula (Werder Bremen), Jordi Makengo (Freiburg), Anthony Milambo (Brentford), Dylan Bakwa (Nottingham Forest), Marc Bola (Watford) và Bradley Loko (Brest).

Chưa dừng lại ở đó, CH Congo còn đẩy mạnh quá trình tiếp cận thêm những tài năng mới. Nổi bật nhất là trường hợp của Senny Mayulu, tiền vệ trẻ thuộc biên chế PSG. Các thủ tục pháp lý được khởi động và cầu thủ này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng tại World Cup.

Bên cạnh đó, trung vệ trẻ El Chadaille Bitshiabu của RB Leipzig cũng nằm trong kế hoạch. Các cuộc đàm phán được cho là đang tiến triển tích cực. Tổng cộng, CH Congo đang nhắm tới việc nhập tịch 12 cầu thủ để sẵn sàng cho World Cup 2026.

Động thái mạnh tay trên thị trường nhân sự cho thấy CH Congo không muốn dừng lại ở vai trò "kẻ lót đường". Họ đang chuẩn bị một đội hình có chiều sâu hơn, với mục tiêu tạo dấu ấn thực sự tại World Cup nhiều nhất có thể.

