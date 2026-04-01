Cầu thủ châu Phi làm chết người, nguy cơ ngồi tù 9 năm

  • Thứ tư, 8/4/2026 03:59 (GMT+7)
Kader Keita nguy cơ lĩnh án hơn 9 năm tù sau khi bị truy tố tội ngộ sát trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Romania.

Sự việc xảy ra vào sáng 3/3 tại quận Sector 2, Bucharest. Chiếc xe do Keita điều khiển được cho là đâm vào một phụ nữ 68 tuổi đang băng qua đường tại vạch dành cho người đi bộ. Ban đầu, cầu thủ 25 tuổi bị buộc tội gây thương tích nghiêm trọng và không trình báo tai nạn.

Tuy nhiên, tình hình trở nên nghiêm trọng khi nạn nhân qua đời tại bệnh viện sau thời gian điều trị tích cực. Cú va chạm khiến bà bị chấn thương nặng, gồm vỡ hộp sọ, gãy xương chậu, chân và xương sườn.

Sau khi nạn nhân tử vong, cáo buộc đối với Keita được nâng lên thành tội ngộ sát.

Theo luật Romania, mỗi tội danh ngộ sát có thể bị phạt tối đa 7 năm tù. Nếu chịu mức án cao nhất cho cả 2 hành vi, tiền vệ người Bờ Biển Ngà có thể phải đối mặt với tổng mức án lên tới 9 năm 4 tháng tù giam.

Đáng chú ý, Keita vừa thi đấu trong chiến thắng 2-1 của Rapid trước Unirea Slobozia vào đêm trước đó. Vụ tai nạn được xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng, khi anh trên đường trở về sau buổi cầu nguyện Ramadan.

Dù vậy, Keita vẫn xuất hiện tại buổi tập cùng đội bóng mà không trình báo với cơ quan chức năng, trước khi bị bắt giữ.

Keita từng khoác áo nhiều CLB tại châu Âu như Ajaccio, Lille, Westerlo, Sion hay Sivasspor. Anh chuyển đến Romania thi đấu từ năm 2024. Vụ việc hiện gây chấn động dư luận và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp cầu thủ này.

Thay đổi lớn ở cúp châu Phi sau tranh cãi

Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) công bố kế hoạch cải tổ quy mô lớn đối với Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), đáng chú ý là tăng số đội tham dự lên 28 trong các kỳ tới.

06:47 30/3/2026

Phán quyết cuối trong vụ Senegal

Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) khẳng định sẽ tuân thủ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong vụ tước chức vô địch AFCON của Senegal, khi tranh chấp vẫn chưa có hồi kết.

06:47 30/3/2026

Thách thức CAF, Senegal diễu hành mừng chức vô địch châu Phi

Bất chấp bị tước danh hiệu AFCON 2026, Senegal công khai ăn mừng như nhà vô địch và đẩy căng thẳng với Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) lên đỉnh điểm.

06:36 29/3/2026

Huyền thoại Lucescu qua đời

47 phút trước 03:19 8/4/2026

Mircea Lucescu, một trong những biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá Romania, đã qua đời ở tuổi 80.

Bayern hạ Real tại Bernabeu

3 giờ trước 01:30 8/4/2026

Rạng sáng 8/4, Luis Diaz, Harry Kane tỏa sáng giúp Bayern Munich đánh bại Real Madrid 2-1 ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân Bernabeu.

