Cầu thủ châu Phi làm chết người, nguy cơ ngồi tù 9 năm

Kader Keita nguy cơ lĩnh án hơn 9 năm tù sau khi bị truy tố tội ngộ sát trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Romania.

Sự việc xảy ra vào sáng 3/3 tại quận Sector 2, Bucharest. Chiếc xe do Keita điều khiển được cho là đâm vào một phụ nữ 68 tuổi đang băng qua đường tại vạch dành cho người đi bộ. Ban đầu, cầu thủ 25 tuổi bị buộc tội gây thương tích nghiêm trọng và không trình báo tai nạn.

Tuy nhiên, tình hình trở nên nghiêm trọng khi nạn nhân qua đời tại bệnh viện sau thời gian điều trị tích cực. Cú va chạm khiến bà bị chấn thương nặng, gồm vỡ hộp sọ, gãy xương chậu, chân và xương sườn.

Sau khi nạn nhân tử vong, cáo buộc đối với Keita được nâng lên thành tội ngộ sát.

Theo luật Romania, mỗi tội danh ngộ sát có thể bị phạt tối đa 7 năm tù. Nếu chịu mức án cao nhất cho cả 2 hành vi, tiền vệ người Bờ Biển Ngà có thể phải đối mặt với tổng mức án lên tới 9 năm 4 tháng tù giam.

Đáng chú ý, Keita vừa thi đấu trong chiến thắng 2-1 của Rapid trước Unirea Slobozia vào đêm trước đó. Vụ tai nạn được xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng, khi anh trên đường trở về sau buổi cầu nguyện Ramadan.

Dù vậy, Keita vẫn xuất hiện tại buổi tập cùng đội bóng mà không trình báo với cơ quan chức năng, trước khi bị bắt giữ.

Keita từng khoác áo nhiều CLB tại châu Âu như Ajaccio, Lille, Westerlo, Sion hay Sivasspor. Anh chuyển đến Romania thi đấu từ năm 2024. Vụ việc hiện gây chấn động dư luận và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp cầu thủ này.