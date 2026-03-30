Thay đổi lớn ở cúp châu Phi sau tranh cãi

Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) công bố kế hoạch cải tổ quy mô lớn đối với Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), đáng chú ý là tăng số đội tham dự lên 28 trong các kỳ tới.

Phát biểu tại Cairo, Chủ tịch Patrice Motsepe cho biết động thái thể hiện cam kết nâng tầm giải đấu, quy tụ những cầu thủ châu Phi hay nhất trên toàn thế giới trở về thi đấu cho châu lục. Tuy nhiên, thời điểm và lộ trình cụ thể áp dụng thay đổi chưa được công bố.

Đây không phải lần đầu AFCON điều chỉnh thể thức. Trước đó, giải tăng từ 16 lên 24 đội kể từ năm 2019. Trong tương lai gần, giải đấu cũng sẽ thay đổi chu kỳ tổ chức từ 2 năm/lần sang 4 năm/lần, tương tự mô hình của Euro, World Cup. Theo kế hoạch, AFCON 2027 diễn ra như bình thường, trước khi một phiên bản đặc biệt năm 2028 mở ra giai đoạn mới.

Không dừng lại ở đó, CAF còn dự định ra mắt một giải đấu hoàn toàn mới mang tính thường niên, lấy cảm hứng từ UEFA Nations League. Giải này sẽ có các trận đấu diễn ra hàng năm, với vòng chung kết gồm 16 đội được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm tăng tính cạnh tranh và giá trị thương mại.

Những thay đổi xuất hiện trong bối cảnh AFCON 2025 gây tranh cãi dữ dội. Trận chung kết giữa Senegal và Morocco trở thành trò hề khi Senegal rời sân để phản đối một quyết định thổi phạt đền bất lợi. Dù sau đó trở lại và giành chiến thắng, Morocco khiếu nại với lý do đối thủ vi phạm luật khi bỏ thi đấu.

CAF sau đó chấp nhận đơn kiện và tuyên bố Morocco là nhà vô địch, gần 2 tháng sau trận đấu. Senegal gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao CAS, đồng thời công khai ăn mừng chiếc cúp tại Paris như hành động phản đối quyết định gây tranh cãi.

