Vụ trộm khiến sao châu Á điêu đứng trước World Cup

Saud Abdulhamid gặp sự cố hy hữu tại Amsterdam, khiến hậu vệ của tuyển Saudi Arabia có nguy cơ chậm hội quân trước World Cup 2026.

Abdulhamid gặp sự cố không ngờ trước ngày lên đường sang Mỹ.

Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia xác nhận hậu vệ phải Saud Abdulhamid bị mất hộ chiếu sau một vụ trộm xảy ra tại Amsterdam (Hà Lan) hôm 25/5.

Cầu thủ đang khoác áo Lens sang Hà Lan cùng gia đình để tổ chức lễ cưới thì chiếc xe của anh bị trộm đột nhập.

Theo thông báo từ liên đoàn, nhiều tài sản cá nhân của Abdulhamid bị lấy cắp, trong đó có hộ chiếu. Sự cố khiến cầu thủ này không thể lên chuyến bay trở về Riyadh như kế hoạch ban đầu để hội quân cùng tuyển Saudi Arabia trước hành trình sang Mỹ chuẩn bị cho World Cup 2026.

"Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia đang phối hợp với Bộ Thể thao và Đại sứ quán Saudi Arabia tại Hà Lan để hỗ trợ cầu thủ hoàn tất các giấy tờ cần thiết", thông báo cho biết.

Đội tuyển Saudi Arabia dự kiến tập huấn tại New York và Texas trong thời gian tới, đồng thời thi đấu ba trận giao hữu trước khi bước vào World Cup. HLV Giorgios Donis hiện chưa công bố danh sách chính thức, nhưng Abdulhamid nằm trong nhóm 30 cầu thủ sơ bộ được triệu tập.

Hậu vệ 27 tuổi được xem là một trong những nhân tố quan trọng của Saudi Arabia trong vài năm gần đây. Việc anh chậm hội quân ít nhiều ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của đội tuyển Tây Á trước giải đấu lớn nhất hành tinh.

Saudi Arabia nằm ở bảng H cùng Tây Ban Nha, Uruguay và Cape Verde. Đội bóng này sẽ đá trận mở màn gặp Uruguay ngày 15/6 trên sân Hard Rock Stadium tại Miami.

Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa cho Abdulhamid trong thời gian giải quyết sự cố, đồng thời chờ cầu thủ này sớm trở lại hội quân an toàn cùng đội tuyển quốc gia.

