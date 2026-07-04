Vụ tiếp viên xách hộ 1,8 kg heroin: Thái Lan siết an ninh hàng không

Thái Lan siết chặt kiểm tra các tổ bay sau khi một nữ tiếp viên hàng không bị bắt vì mang hộ túi chứa 1,8 kg heroin.

Ngày 4/7, Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) ban hành quy định mới cấm thành viên tổ bay nhận, mang theo hoặc chuyển đồ cho người khác, nhằm siết chặt an ninh hàng không sau vụ tiếp viên của Hãng hàng không Thai Airways vận chuyển heroin sang Australia, theo tờ Nation.

Tổng giám đốc CAAT, Đại tướng Không quân Manat Chavanaprayoon, cho biết quy định mới yêu cầu tất cả các hãng hàng không phải thiết lập hệ thống kiểm soát chặt chẽ đối với các vật dụng mà thành viên tổ bay nhận hoặc mang theo.

Nếu phát hiện vi phạm, các hãng hàng không phải xử lý theo quy định nội bộ của doanh nghiệp, đồng thời CAAT sẽ áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền pháp luật và các quy định liên quan.

Quyết định được đưa ra sau khi nữ tiếp viên hàng không 26 tuổi có tên là Meena, bị bắt tại sân bay Melbourne (Úc) hôm 25/6. Lực lượng Biên phòng Australia phát hiện 1,8 kg heroin (trị giá khoảng 347.000 USD ) bên trong 2 trong số 12 túi vải nằm trong hành lý của cô.

Một trong những túi vải có heroin được giấu trong lớp lót, tang vật thu giữ sau vụ bắt giữ một tiếp viên của Thai Airways International tại sân bay Melbourne hôm 25/6. Ảnh: Lực lượng Biên phòng Australia.

Meena, nói rằng cô đã nhận "mang hộ" số túi vải này với tiền công 8.800 baht. Cảnh sát lập tức bắt giam Meena với cáo buộc âm mưu vận chuyển ma túy vào Australia.

Hiện nữ tiếp viên này bị tạm giam tại Melbourne và có thể phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù vì tội buôn bán ma túy. Phiên tòa đầu tiên của cô dự kiến diễn ra vào ngày 14/9.

Trong diễn biến mới nhất, các điều tra viên Thái Lan và Australia ngày 4/7 cho biết họ đã xác định được người đứng ra thuê nữ tiếp viên này.

Giới chức Thái Lan cho biết nữ tiếp viên từng đăng bài trong một nhóm chuyên nhận vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài. Sau đó, cô liên lạc với một tài khoản Facebook có tên "Rose" và đồng ý mang hộ số túi này ra nước ngoài.

Thái Lan cũng đang phối hợp với Meta, công ty mẹ của Facebook, để xác định chủ sở hữu tài khoản "Rose Rose", hiện đã bị xóa. Văn phòng của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) tại Thái Lan cũng đang hỗ trợ cuộc điều tra.

Trong khi đó, lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm tài xế đã giao bưu kiện đến tòa nhà nơi cô Meena sinh sống. Theo ông Kanisorn, người này nói với nhân viên bảo vệ rằng mình làm việc cho Grab.

Do trên bưu kiện không ghi tên và địa chỉ người gửi, các điều tra viên đang rà soát camera giám sát để xác định danh tính tài xế và lấy lời khai.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 3/7 nói rằng trong 6 tháng đầu năm nay đã có ít nhất sáu trường hợp người xuất phát từ Thái Lan bị truy tố vì tội buôn bán ma túy với mục đích thương mại.

Ông Anutin mô tả vụ việc liên quan nữ tiếp viên của Thai Airways là hành động "rất thiển cận và không khôn ngoan", đồng thời lưu ý rằng phía Australia thường xuyên kiểm tra hành lý nhập cảnh bằng chó nghiệp vụ.

"Không có cơ hội nào để lọt qua được. Tôi không hiểu vì sao cô ấy nghĩ kế hoạch này có thể thành công. Đó là một quyết định hết sức thiển cận và giờ đây hậu quả sẽ kéo dài rất lâu", ông nói.