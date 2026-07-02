Bé trai 11 tuổi lái xe tông đoàn hành hương, 8 nhà sư Thái Lan tử vong

Một bé trai 11 tuổi đã điều khiển xe bán tải của gia đình lao vào đoàn hành hương Phật giáo tại đông bắc Thái Lan, khiến 8 nhà sư thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn ở tỉnh Mukdahan, Thái Lan. Ảnh: CNA.

Thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn hành hương gồm 35 nhà sư và 5 Phật tử đang đi bộ dọc một tuyến đường ở tỉnh Mukdahan, đông bắc Thái Lan.

"Tôi thấy một xe bán tải tiến đến. Rồi bất ngờ chiếc xe lao vút tới với tốc độ cao, tông thẳng vào chúng tôi. May mắn tôi và một nhà sư khác đã kịp nhảy sang bên và tránh được chiếc xe. 9 nhà sư đi đầu đoàn được an toàn. Nhưng những người đi phía sau bị thương vong nhiều, có những người bị tông văng lên không trung”, nhà sư Phra Sompong mô tả lại tình hình với lực lượng chức năng.

Theo cảnh sát, 5 nhà sư tử vong ngay tại hiện trường, 3 người khác qua đời sau khi được đưa tới bệnh viện.

Giới chức y tế cho biết 4 nhà sư đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tích cực tại bệnh viện Mukdahan. 10 người khác bị thương nặng, một số người bị thương nhẹ cũng đang được điều trị tại đây.

Thiếu tướng Pairoj Thaiphutra, Giám đốc Cảnh sát tỉnh Mukdahan, xác nhận: "Tài xế là một cậu bé 11 tuổi có một số vấn đề đặc biệt về thể chất và tinh thần. Cậu bé này tự ý lấy xe bán tải của gia đình, chạy khoảng 10 km trước khi mất lái và tông vào nhóm các nhà sư.

Hiện chiếc xe đã được đưa đi giám định để xác định chính xác nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Chúng tôi đã yêu cầu cha mẹ của cậu bé đến làm việc, để xác định ai là người chịu trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ, từ đó sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý”.

Theo thiếu tướng Pairoj, cảnh sát hiện chưa có bất kỳ nhận định nào về bên phải chịu trách nhiệm trong sự việc này. Các điều tra viên cũng đang tiếp tục làm rõ hoàn cảnh xảy ra vụ tai nạn. Ông cho biết lực lượng chức năng chưa thể lấy lời khai của cậu bé, vì thiếu niên này vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn sau khi gây ra vụ tai nạn.

Thống đốc tỉnh Mukdahan, ông Worayan Bunnarat, cho rằng vụ việc là lời cảnh báo về an toàn giao thông: “Những năm gần đây, chúng tôi đã siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông. Vụ việc này cần trở thành bài học đối với toàn xã hội trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông.

Đặc biệt, các bậc phụ huynh cần quan tâm tới con em mình, không ai mong muốn một sự việc như thế này tái diễn".

Bé trai 11 tuổi tông đoàn nhà sư, 8 người thiệt mạng ở Thái Lan Thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn hành hương gồm 35 nhà sư và 5 Phật tử đang đi bộ dọc một tuyến đường ở tỉnh Mukdahan, đông bắc Thái Lan.