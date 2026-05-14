Vũ Thúy Quỳnh bị chỉ trích khi nhắc đến Miu Lê

Vũ Thúy Quỳnh gây tranh cãi sau khi phát ngôn về Miu Lê trong một buổi livestream. Ngay sau đó, cô có động thái đáp trả những chỉ trích.

Vừa qua, Vũ Thúy Quỳnh đã trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi đưa ra phát ngôn nhắc đến sự việc của ca sĩ Miu Lê, người đang vướng vào ồn ào pháp lý liên quan đến việc sử dụng chất cấm.

Cụ thể, trong buổi livestream, Vũ Thúy Quỳnh nhắc về sự việc của Miu Lê, đồng thời khuyên giới trẻ nên sống lành mạnh và tránh xa các thói quen xấu. "Tôi vừa mới đọc xong, thấy tiếc quá, nên các bạn trẻ bây giờ nên có lối sống lành mạnh. Ngày xưa thì không biết sao, nhưng giờ tôi thấy bản thân sống lành mạnh. Xưa thi thoảng lúc trẻ con còn đi club chơi. Giờ tôi không đi nữa rồi, không hứng thú".

Phát ngôn trên khiến Vũ Thúy Quỳnh nhận làn sóng chỉ trích, khi nhiều người cho rằng cô đang có những nhận xét thiếu tế nhị.

Ngay sau đó, Vũ Thúy Quỳnh đã có những đáp trả mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cô khẳng định mình không làm gì sai và không có ý hạ bệ hay công kích ai. Cô viết: “Rồi Quỳnh làm gì sai? Rồi câu view, câu tương tác, hay bán hàng, hay chỉ trích ai? Kể mình nghe coi bạn”. Đồng thời, Vũ Thúy Quỳnh cũng khẳng định bản thân không hề có hành động cười cợt hay hả hê trước nỗi đau của người khác.

Ngoài ra, khi một số khán giả yêu cầu cô khuyên bạn trai Đức Phạm sống lành mạnh, Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục đáp trả: “Gia đình đang yên ổn, cứ đúng luật pháp mà làm bác ơi”.

Sau khi thông tin Miu Lê bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy được công bố, sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Cũng từ đó, một số nghệ sĩ và nhân vật trong showbiz đã trực tiếp nhắc đến Miu Lê trong các bài đăng hoặc phản hồi trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, diễn viên Phi Thanh Vân nhắc lại thời điểm cả hai từng làm việc chung trong phim Những thiên thần áo trắng. Cô viết: “Nếu mệt quá thì nghỉ, nếu sai thì đối diện, nếu lạc đường thì quay lại. Một sai lầm không nên là dấu chấm hết của cả cuộc đời. Chị vẫn mong em bình an. Và chị vẫn nhớ em của ngày xưa…”.

Ngọc Hà, bà xã NSND Công Lý, cũng đăng bài nêu quan điểm cá nhân về sự việc. Cô cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng Miu Lê là người có tài năng, nhưng “chỉ trong phút chốc, mọi thứ gần như sụp đổ”.

Trong khi đó, Only C cũng bày tỏ sự bức xúc khi nhiều người có phát ngôn thiếu tế nhị liên quan đến Miu Lê. Anh viết: “Bạn bè, anh em gì các thể loại giậu đổ bìm leo!”.